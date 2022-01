Liga-Stars fix bei Olympia

Torjäger Nicolai Meyer (Vienna Capitals) und Goalie Sebastian Dahm (KAC) fahren mit Dänemark zu Olympia.

Jetzt ist es fix: Die Vienna Capitals und der KAC müssen einige Zeit auf ihre Stars verzichten. Liga-Topscorer Nicolai Meyer und Goalie Sebastian Dahm stehen in Dänemarks Kader für die Olympischen Spiele. Ende Jänner wird das Duo Richtung Peking aufbrechen. „Bei den Olympischen Winterspielen für dein Heimatland zu spielen ist wohl das Größte, was ich als Spieler erreichen kann. Es gibt nur wenige Spieler, die in den Genuss und zur Ehre kommen ihr Land bei den Olympischen Spielen zu vertreten“, kann es Meyer (15 Tore, 23 Vorlagen in 34 ICE-Spielen) kaum erwarten.

Noch dazu ist es Dänemarks erste Teilnahme an Olympischen Spielen. Meyer: "Wir sind eine eingeschworene Truppe, haben mit Dänemark leider schon mehrmals die Olympia-Quali verpasst. Das war damals nicht lustig. Jetzt ist es uns endlich gelungen. Das ist eine großartige Sache für das dänische Eishockey. Unser Damen-Eishockey-Team nimmt ja ebenfalls zum ersten Mal an Olympia teil. Wir sind alle sehr gespannt."

Die Caps und der KAC werden ihre Stars schmerzlich vermissen. Beide Teams stecken voll im Kampf um einem Platz in den Top 6 (direkte Play-off-Qualifikation). „Ich schaue nicht auf die Tabelle, denke nicht darüber nach. Wir wollen einfach jedes Spiel gewinnen“, so Caps-Coach Dave Barr.