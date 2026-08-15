Weltmeisterin geht auf "verweichlichte Gesellschaft" los

Ski-Weltmeisterin Nicole Schmidhofer sorgt in einem Podcast für Aufsehen. Die Steirerin kritisiert die "verweichlichte Gesellschaft" hart.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Schmidhofer war im Mindgames-Podcast zu Gast und ließ mit scharfer Kritik aufhorchen.

Vor allem die Arbeitsmoral der jungen Generation stößt der Super-G-Weltmeisterin von St. Moritz 2017 sauer auf.

"Wir haben eine Verweichlichung der Gesellschaft. Durchbeißen? Nein!", so die ehemalige ÖSV-Rennläuferin. Schmidhofer musste für ihren Erfolg im Ski-Weltcup selbst hart kämpfen, feierte ihre größten Erfolge erst spät in ihrer Karriere.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

"Schauen wir, wo man mit 25 Stunden durchkommt oder man für's Nichtstun was bekommt", kritisiert sie. Viele junge Österreicher entscheiden sich bewusst gegen Vollzeit-Jobs, Work-Life-Balance ist oft wichtiger.

Auch an der Kindererziehung im Land lässt die 37-Jährige kein gutes Haar.

"Es geben viele sehr schnell nach. Man muss sich mal durchkämpfen. Man sieht es auch bei den Kindern in der Schule. Sobald irgendwo ein Konflikt besteht, stehen schon die Eltern da. Die müssen sich selber auch einmal durchkämpfen", so Schmidhofer.

Nicole Schmidhofer ging in 174 Weltcup-Rennen an den Start, feierte 4 Siege und holte 12 Podestplätze. Aktuell ist sie als ORF-Expertin bei den Damen-Speedrennen im Einsatz.