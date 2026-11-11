Impfen in Apotheken: Jetzt droht Wirbel

Für das geplante Impfen in Apotheken ist am Mittwoch die Begutachtungsfrist abgelaufen.

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Die Stellungnahmen bewegten sich entlang der bekannten Argumentationslinien: Ärzte großteils dagegen, Apotheker dafür. Anregungen gab es darüber hinaus zur genauen Ausgestaltung der Regelungen, von den kommenden Verordnungen bis zur Ausgestaltung der Impfräume. Kritik setzte es am Handwerklichen des verantwortlichen Gesundheitsressorts sowie an der ultrakurzen Frist zur Begutachtung.

Gerade einmal sieben Tage lang statt der eigentlich vorgesehenen sechs Wochen konnten Stellungnahmen abgegeben werden, wie etwa der Verfassungsdienst im Bundeskanzleramt bemängelte. Vom Bundeskanzleramt kam auch ein weiterer Kritikpunkt: Entgegen den gesetzlichen Vorgaben sei dem Entwurf keine wirkungsorientierte Folgenabschätzung beigelegt worden. Damit wird unter anderem nicht belegt, welche finanziellen Auswirkungen das Vorhaben für die öffentliche Hand haben wird.

Für Apotheker internationale Erfolgsgeschichte

Die Apothekerkammer begrüßte die vorgesehene gesetzliche Verankerung einer Impfberechtigung für ihre Mitglieder. Die geplante Regelung stelle einen wichtigen gesundheitspolitischen Schritt dar, um den Zugang der Bevölkerung zu Schutzimpfungen zu verbessern, bestehende Impflücken zu schließen und die Durchimpfungsrate zu erhöhen. Auch internationale Erfahrungen zeigten dies. Als "sachlich nicht gerechtfertigt" kritisierte sie jedoch in ihrer Stellungnahme, dass die Impfberechtigung zusätzlich von der ausdrücklichen Aufnahme der jeweiligen Impfung per "Einzelzulassung" per Verordnung abhängig gemacht werden solle.

Auch der Apothekerverband sprach sich für klare berufsrechtliche Befugnisse, flexible räumliche Anforderungen, eine umsatzsteuerliche Gleichstellung sowie ein ausreichend breites Impfspektrum aus. Das Forum Pharmazie betonte, dass das Impfangebot in den Apotheken nicht von erwarteten Steigerungen der Durchimpfungsraten abhängen dürfe. Allein die fachliche Qualifikation der Apothekerinnen und Apotheker sowie die medizinische Sicherheit der Impfstoffe sollten Grundlage der Festlegung des Impfspektrums sein.

Ärztekammer: "Mehr als nur ein Stich"

Die Ärztekammer dagegen lehnte die mit dem Entwurf geplante Einführung einer Impfkompetenz für Apothekerinnen und Apotheker ab. Stattdessen brauche es eine Stärkung der bestehenden ärztlichen Impfstrukturen. Im Vordergrund müsse die Gewährleistung der Patientensicherheit stehen. Die Durchführung einer Impfung sei nicht auf die bloße Injektion zu reduzieren, sondern umfasse die medizinische Beurteilung, Beratung, Aufklärung und Nachbetreuung: "Eine Impfung ist mehr als nur ein Stich." Aus Sicht der Ärztekammer wirft der Entwurf eine Reihe medizinischer, rechtlicher und organisatorischer Fragen auf, die im vorliegenden Entwurf nicht ausreichend beantwortet würden.

Die Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde äußerte sich weniger kritisch, hat aber andere Bedenken: Eine Impfung von Kindern und Jugendlichen in Apotheken sei wegen häufiger auftretender Komplikationen abzulehnen. Dies gelte auch bei Personen über 60 Jahren aufgrund oft nicht bekannter Grunderkrankungen.