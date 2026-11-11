So cool wird neuer Hervis-Ski-Verleih in Kitzbühel

Bei Hervis läuft die Neuausrichtung auf Schiene. Im Dezember eröffnet ein neuer Ski-Verleih in Kitzbühel direkt an der Piste. oe24 zeigt die Renderings.

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Der österreichische Sporthändler Hervis wird im Dezember in Kitzbühel einen neuen Ski-Verleih eröffnen. Die Renderings zeigen ein helles Geschäft, in dem Skifachausrüstung für allen möglichen Pistenspaß zu entleihen ist.

Es wird Skischuhe, Skier, Helme etc. zum Ausleihen direkt an der Piste geben. Sogar ein gemütliches Café wird erbaut.

“Wir werden unserem Community-Gedanken folgend auch ein Café im Obergeschoss einrichten.” Hervis-Boss Markus Hupach zu oe24

Hervis © Hervis

"Wir verhandeln gerade mit Partnern bezüglich Kooperationen", sagt Hervis-Boss Hupach oe24. Hervis arbeitet schon seit geraumer Zeit sehr gut mit der Skischule Rote Teufel zusammen. Mastercard ist ein Coop-Partner gerade rund um das Skirennen Streif usw.

Hervis setzt auch auf Digitalisierung und die neue App. "Dazu wird es speziell bei der Effizienz- und Produktivitätssteigerung, aber auch bei der Consumer Experience ein paar Tools geben, die das Leben erleichtern", sagt der Hervis-Chef.

Aktuell läuft Umbau © zVg

Aktuell läuft der Umbau noch, schon nächsten Monat steht der moderne Hervis direkt an der Skipiste in Kitzbühel.