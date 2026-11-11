Tägliche Bewegungseinheit: Jetzt ziehen alle an einem Strang

ÖGK und BVAEB beteiligen sich künftig an der Täglichen Bewegungseinheit. Damit ziehen alle an einem Strang.

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Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) und die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) beteiligen sich künftig an dem Projekt Tägliche Bewegungseinheit (TBE) für Kinder und Jugendliche.

Zur Verfügung gestellt wird eine Summe von 1,55 Millionen Euro pro Jahr, hieß es am Mittwoch in einer Pressekonferenz in einer Wiener Volksschule. Die Zusammenarbeit zwischen Sport- und Gesundheitspolitik soll somit verbessert werden.

Sozial- und Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) und Sts. Michaela Schmid (SPÖ) beim Seilziehen. © APA/ROLAND SCHLAGER

Die zusätzlichen finanziellen Mittel durch ÖGK und BVAEB gehen hauptsächlich in die Förderung der Bewegungskultur. Denn nicht alle Kinder würden von den Eltern zur Bewegung motiviert, so Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ). Das Programm TBE wird seit 2025 schrittweise ausgebaut und das Budget auf rund 20 Millionen Euro pro Jahr angehoben. Schumann betonte die Bedeutung von Bewegung. Diese wirke sich auf die motorischen Fähigkeiten, die Konzentration und auch das Wohlbefinden der Kinder und Jugendlichen aus. Im letzten Schuljahr konnten mit dem Projekt rund 401.360 Kinder und Jugendliche in 4.012 Bildungseinrichtungen in ganz Österreich profitieren.

Zu wenig Bewegung bei Kindern

"Wir wissen, dass unsere Kinder sich zu wenig bewegen", meinte Sportstaatssekretärin Michaela Schmidt (SPÖ). Sie verwies darauf, dass mehr als 80 Prozent der Mädchen und mehr als 70 Prozent der Buben die tägliche Bewegungsempfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nicht erfüllten. Mithilfe des Projekts sollen künftig mehr verschiedene Sporteinheiten ermöglicht werden. Diese sollen auch gut in den Schulalltag integriert werden können, so Schmidt. "Bewegungsförderung ist nicht nur Sportpolitik, sondern auch Gesundheitspolitik", sagte die Sportstaatssekretärin.

Das sehe auch die ÖGK so, diese möchte sich künftig um die Gesundheitsförderung und ihre Erhaltung engagieren, teilte der ÖGK-Obmann Andreas Huss mit. Er betonte weiter, dass es billiger und kosteneffizienter sei, in dieses Projekt zu investieren, als später Krankheiten zu behandeln.

Auch Arbeitsplatz profitiert

Auch für die stellvertretende BVAEB-Obfrau Bernadett Humer ist das gesetzte Ziel, dass Menschen so lange wie möglich gesund bleiben. Das betreffe vor allem den Arbeitsplatz. Deshalb sei auch die Schule gewählt worden, so Humer. Sie möchte die Förderung der Gesundheit langfristig im Schulalltag verankern.