Unterinntal
Tiroler Hochwasserschutzprojekt mit Landwirtschaft auf Dämmen
Ein Mega-Hochwasserschutzprojekt im Tiroler Unterinntal nimmt immer konkretere Formen an. Der Wasserverband Hochwasserschutz Unteres Unterinntal stellte nunmehr das Einreichdetailprojekt fertig, hieß es am Mittwoch. Die finalisierte technische Planung soll mehr als 1.000 Gebäude - darunter 806 Wohngebäude, 224 Gewerbebetriebe und 26 öffentliche Einrichtungen - sowie rund 260 Hektar Bauland Schutz vor einem hundertjährlichen Hochwasser bieten.
Auch interessant
Acht Millionen Kubikmeter Rückhaltevolumen
Der Hochwasserrückhalt des Projekts umfasst dabei rund acht Millionen Kubikmeter Rückhaltevolumen in drei Retentionsräumen und mehr als zwölf Millionen Kubikmeter beim Bemessungsgrundwasser ausufernde Wassermassen. Dazu bietet es 17 Kilometer an linearen Schutzmaßnahmen.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden