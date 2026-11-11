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Tiroler Hochwasserschutzprojekt mit Landwirtschaft auf Dämmen

Hochwasserschutz
© Wasserverband Hochwasserschutz Unteres Unterinntal
Projekt soll Schutz für mehr als 1.000 Häuser bringen.
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Ein Mega-Hochwasserschutzprojekt im Tiroler Unterinntal nimmt immer konkretere Formen an. Der Wasserverband Hochwasserschutz Unteres Unterinntal stellte nunmehr das Einreichdetailprojekt fertig, hieß es am Mittwoch. Die finalisierte technische Planung soll mehr als 1.000 Gebäude - darunter 806 Wohngebäude, 224 Gewerbebetriebe und 26 öffentliche Einrichtungen - sowie rund 260 Hektar Bauland Schutz vor einem hundertjährlichen Hochwasser bieten.

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Acht Millionen Kubikmeter Rückhaltevolumen

Der Hochwasserrückhalt des Projekts umfasst dabei rund acht Millionen Kubikmeter Rückhaltevolumen in drei Retentionsräumen und mehr als zwölf Millionen Kubikmeter beim Bemessungsgrundwasser ausufernde Wassermassen. Dazu bietet es 17 Kilometer an linearen Schutzmaßnahmen.

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