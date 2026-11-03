Gratis Öffis für alle in Tirol

Die Freifahrten sollen durch eine Erhöhung der Nächtigungsgabe finanziert werden.

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Die oppositionellen Tiroler Grünen haben am Dienstag einen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr im gesamten Bundesland propagiert. Einheimische und Gäste sollten künftig sämtliche Busse und Bahnen gratis nutzen können, forderte Landessprecher und Klubobmann Gebi Mair. Finanziert werden solle das jährliche 150-Millionen-Euro-Vorhaben durch eine höhere Nächtigungsabgabe von zwei bis drei Euro pro Gast. Gleichzeitig könne mit dem Geld das Öffi-Angebot verdoppelt werden.

Ziel: 400.000 Öffi-Nutzer

Die Ticketeinnahmen würden aktuell rund 135 Millionen Euro jährlich ausmachen, die restlichen 15 Millionen Euro müssten für Betrieb und Infrastruktur aufgebracht werden. Ziel sei es, die Zahl der regelmäßigen Öffi-Nutzer von derzeit rund 200.000 auf 400.000 zu verdoppeln. "Dann sind wir bei 50 Prozent der Bevölkerung, viel höher kommt man in städtischen Regionen schwer", erklärte der Klubobmann Gebi Mair.

50 Mio. Gästenächtigungen

Die notwendigen Mittel für die Reform sollten durch die Erhöhung der Nächtigungsabgabe aufgebracht werden. Bei rund 50 Millionen Gästenächtigungen im Jahr müsse diese um etwa zwei bis drei Euro erhöht werden, sagte Mair.