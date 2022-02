Austria Klagenfurt präsentiert neuen Brustsponsor

Austria Klagenfurt hat einen neuen Trikotsponsor gefunden.

Der Wettanbieter "UNIBET" wird künftig neuer Premiumpartner von Austria Klagenfurt. Das Logo der Marke mit Hauptsitz in Stockholm ziert mit sofortiger Wirkung die Trikotbrust der Violetten.

„Wir freuen uns sehr und sind stolz darauf, dass sich UNIBET als Sponsor der Austria Klagenfurt engagiert. Es ist ein starkes Zeichen dafür, wie positiv die Entwicklung des Klubs wahrgenommen wird. Die Gespräche mit UNIBET waren vertrauensvoll und konstruktiv. Wir hoffen sehr, dass dieses Sponsoring der Beginn einer längerfristigen Partnerschaft ist“, sagt Daniela Mayr, Head of Marketing & Sponsoring beim Kärntner Traditionsklub.

„Wir sind ein aufstrebendes Unternehmen am österreichischen Markt, Austria Klagenfurt ist ein aufstrebender Klub im österreichischen Fußball – das passt perfekt zusammen. Wir sind sehr stolz, dass die Austria in Zukunft mit unserem Logo erfolgreich in der österreichischen Bundesliga auf der Brust spielen wird“, so Martin Beranek, General Manager DACH bei der Kindred Group.

"UNIBET" auch Partner von PSG oder Gladbach

UNIBET gehört zur Kindred Group und ist eine von neun Marken unter dem Dach des schwedischen Online-Glücksspielunternehmen. Die Gruppe hat zusammen mehr als 30 Millionen Kunden und zählt somit zu einem der größten Online-Glücksspielkonzernen der Welt. Im Sportsponsoring ist UNIBET keine Unbekannte und unterhält weitere Partnerschaften mit Paris Saint-Germain, Borussia Mönchengladbach, dem belgischen Topklub FC Brügge oder dem FC Kopenhagen.

Austria Klagenfurt wird am Sonntag (17:00 Uhr) in der 19. Bundesliga-Runde beim LASK erstmals mit den neu beflockten Trikots auflaufen.