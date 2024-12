Nach ÖFB-JA hört Sebastian Prödl bei Austria auf

Sebastian Prödl hört wegen seines künftigen Jobs als Leiter der Nachwuchs-Nationalteams als Aufsichtsrat der Austria-AG mit Jahresende auf.

Er wird als Vertreter der Investorengruppe WTF um Jürgen Werner bei der Sitzung am Donnerstag zwar noch seine Stimme abgeben, aber wegen einer Knieoperation nicht dabei sein. Sportvorstand Werner plante, nach Ablauf seines Vertrags 2026 sein Amt an Prödl zu übergeben, doch für den 73-fachen Teamspieler war das kein Thema.

FAK: Leihspieler dank dem Roof-Netzwerk

Für WTF sitzen noch Hanno Egger, der Geschäftsführer des Sporteo-Managements, Peter Kroha, Deutschland-Geschäftsführer der Beteiligungsgesellschaft „Invision“, Andreas Sadlo und Björn Bezemer im Aufsichtsrat. Sadlo und Bezemer sind führende Köpfe in der Spieleragentur „Roof“, einer der größten in Europa, auf die unter anderem Arsenal-Star Kai Havertz, Ex-Liverpool-Star Sadio Mane oder Österreichs Teamspieler Konrad Laimer, Xaver Schlager und Gernot Trauner vertrauen. Dem „Roof“-Netzwerk hat die Austria so manchen Deal mit Leihspielern zu verdanken. Auch, dass Bayern München und Cagliari noch Teile des Gehalts von Matteo Vinlöf-Perez und Nik Prelec bezahlen.

Verwaltungsrat tagt nach Aufsichtsrat

Für Austria gehören unter anderem Präsident Kurt Gollowitzer als stellvertretender Vorsitzender, Philipp von Lattorff, der Geschäftsführer des Pharmaunternehmens Boehringer, Gregor Pilgram, der Vorstandschef der Generali-Versicherung und Rechtsanwalt Stefan Weishaupt zum Aufsichtsrat. Von Lattorff und Weishaupt sind auch Mitglieder des Austria-Verwaltungsrats, der einen Tag nach dem Aufsichtsrat tagt.

Wagner als Werner-Nachfolger platziert

Die Themen: Der Stadion-Verkauf, der noch nicht fixiert werden konnte. Hat die Austria genug Geld, um für 7,5 Millionen Euro die Anteile der Werner-Gruppe an der Austria-AG zu kaufen? Oder legt Werners WTF ein Angebot zur Übernahme der Anteile der anderen 15 Investoren? Einige von ihnen wollen den ehemaligen Austria-Spieler Michael Wagner, der zum Verwaltungsrat gehört, als Nachfolger von Werner als Sportvorstand platzieren. Obwohl die Austria auf Platz zwei hinter Sturm liegt. Der 49-jährige Wagner besitzt mit Partnern einige Firmen, war bis Sommer Trainer und Sportchef beim TSU Obergänserndorf in der zweiten Landesliga Ost. Ein weiterer Kommentar ist daher überflüssig.