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Zeugen gesucht

Teenie-Bande verfolgte und verprügelte 36-Jährigen

© Getty Images/iStockphoto
Die Angreifer konnten flüchten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und bittet um Hinweise.
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Tirol. Ein 36-Jähriger ist Donnerstagabend in Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) von vier Jugendlichen zuerst verfolgt und schließlich von drei der vier geschlagen worden. Erst als eine unbekannte Frau mit ihrem Pkw anhielt und dem Mann zu Hilfe kommen wollte, liefen die Jugendlichen in Richtung Bahnhof davon, berichtete die Polizei. Der 36-Jährige wurde anschließend zur Abklärung ins Krankenhaus Hall eingeliefert.

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Hinweise erbeten

Der Mann war gemeinsam mit einer 64-Jährigen von der Bushaltestelle in der Gerbergasse in Richtung der Hauptkreuzung zwischen der Tiroler Straße und der Dörferstraße gegangen. Die Exekutive ersuchte Zeugen und im Speziellen die unbekannte Frau, die dem Opfer zu Hilfe kam, sich unter der Telefonnummer 059133 7110 100 zu melden.

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