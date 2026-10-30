Autoreifen kracht in Windschutzscheibe: Lenker verletzt

Ein Auto verlor einen Reifen samt Felge. Dieser prallte auf der Gegenfahrbahn gegen ein Fahrzeug und schlug dessen Windschutzscheibe ein.

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NÖ. Nur einen Tag nach dem Räderwechsel in einer Werkstatt flog der Reifen samt Felge eines Pkw mitten auf der Westautobahn (A1) bei Melk durch die Luft und verursachte einen schweren Verkehrsunfall.

Ein 52-jähriger Niederösterreicher war am Donnerstagabend mit seinem Auto auf der A1 Richtung Wien unterwegs, als der Pkw kurz nach der Anschlussstelle Melk einen Reifen samt Felge verlor. Das Rad flog über die Mittelbetonwand und traf dort einen entgegenkommenden Pkw im Bereich der A-Säule.

Opfer im Spital

Der 53-jährige Lenker des getroffenen Wagens konnte sein Auto noch selbst auf einen Parkplatz lenken. Der Salzburger wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades von der alarmierten Rettung in das Universitätsklinikum St. Pölten eingeliefert. Seine im Pkw mitfahrende Ehefrau blieb ohne Blessuren.

Der Reifen schlug die Windschutzscheibe ein: Rettung, Feuerwehr und Polizei im Einsatz. © DOKU NÖ

Der 52-jährige Niederösterreicher brachte sein nur noch mit drei Rädern ausgestattetes Auto letztlich sicher am Pannenstreifen zum Stillstand. Die Feuerwehr Melk führte die Fahrzeugbergung durch.