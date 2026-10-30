Fake-Geld bei Drogen-Deal: Käufer springt mit Ware aus Fenster

2,1 Kilo Marihuana und mehr als ein Kilo Kokain sollten in Wien den Besitzer wechseln. Doch statt des erhofften Bargelds bekam ein Drogenkurier ein präpariertes Geldpaket. Ein Abnehmer versuchte zu flüchten, doch die Cobra war schneller.

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Wien. Ein geplanter Drogendeal endete für mehrere Beteiligte in Handschellen: Nach umfangreichen Ermittlungen gelang Beamten des Landeskriminalamtes Wien ein Schlag gegen die Suchtmittelkriminalität. Im Zentrum der Ermittlungen stand ein 47-jähriger Mann, der als Drogenkurier fungiert haben soll.

Der 47-jährige Slowene traf sich am Donnerstagabend mit drei mutmaßlichen Abnehmern in einer Wohnung in Wien-Meidling. Dabei handelte es sich um einen 28-jährigen Marokkaner, einen 35-jährigen Slowenen und einen 25-jährigen Syrer. In der Wohnung sollten insgesamt 2.103 Gramm Marihuana und 1.186,5 Gramm Kokain übergeben werden.

Doch die vermeintlichen Käufer hatten offenbar andere Pläne: Sie versuchten, den Drogenkurier zu betrügen. Statt des vereinbarten Geldes übergaben sie ihm ein Geldpaket, das nach einer größeren Menge Bargeld aussah, im Inneren allerdings mit Plastiktüten gefüllt war.

Einer der Abnehmer ergriff nach der Übergabe die Flucht und sprang aus dem Fenster der Wohnung. Weit kam er allerdings nicht: Beamte der Direktion Spezialeinheiten, Einsatzkommando Cobra, konnten den Mann anhalten.

Vier Männer festgenommen

Die vier Männer wurden noch vor Ort vorläufig festgenommen. Bei dem 35-jährigen Slowenen stellten die Ermittler einen vierstelligen Eurobetrag Bargeld sicher. Auch die Suchtmittel wurden beschlagnahmt.

Doch damit war der Einsatz noch nicht beendet. Noch am selben Abend schlugen die Cobra-Beamten erneut zu. Diesmal führte die Spur nach Wien-Leopoldstadt: Dort wurde die Wohnung eines 36-jährigen Marokkaners, der als mutmaßlicher Auftraggeber fungiert haben soll, gewaltsam geöffnet.

In den Räumlichkeiten fanden die Beamten weitere 442 Gramm Kokain sowie 1.150 Euro Bargeld. Auch der 36-Jährige und eine 18-jährige Österreicherin, die sich ebenfalls in der Wohnung aufhielt, wurden vorläufig festgenommen.

Alle sechs Beteiligten befinden sich derzeit in polizeilicher Anhaltung. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien laufen.