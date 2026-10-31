Weltspartag - und alle Banken sind zu!

Am 31. Oktober ist Weltspartag. Normalerweise leeren Kinder da ihre Sparschweine und freuen sich über kleine Geschenke in der Bank.

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Der Weltspartag wurde eingeführt, um die Menschen, ganz besonders Kinder, an finanzielle Vorsorge und den verantwortungsvollen Umgang mit Geld zu erinnern. In vielen Familien ist es ein jährliches Ritual am 31. Oktober die Sparschweine zu leeren und mit den Kindern auf die Bank zu gehen. Zur Belohnung gibt es dann von der Bank kleine Geschenke wie Maskottchen, Spiele oder Kuscheltiere.

Weltspartag, aber nichts ist offen

Heuer könnte die Enttäuschung groß sein, denn der Weltspartag, der am 31. Oktober ist, fällt auf einen Samstag - die Banken sind geschlossen und sperren auch nicht extra auf, um Geschenke zu verteilen.

Um einenTag vorverlegt

Viele Banken haben den Weltspartag deswegen schon einen Tag früher gefeiert und am 30. Oktober Geschenke gegen Erspartes getauscht. Wenn ihr und eure Kinder das verpasst habt, gibt es einen kleinen Trost: Viele Gewinnspiele, die zum Weltspartag gestartet wurden, laufen noch ein paar Tage und eure Kleinen können noch mitspielen. Vielleicht habt ihr Glück und bekommt auch am Montag noch Geschenke, wenn ihr die Spardosen leert.

Weltspartags-Angebote für Erwachsene laufen noch einige Tage und ihr habt genug Zeit, euren Spar-Wunsch auf der Bank zu besprechen.