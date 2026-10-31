59-Jähriger starb bei Brand in Einfamilienhaus

Ein 59-jähriger Mann wurde während eines Brandes in einem Einfamilienhaus in Wien-Donaustadt reglos aufgefunden. Der Notarzt konnte nur den Tod des Mannes feststellen.

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Ein 59-Jähriger ist am Freitag bei einem Brand in Wien-Donaustadt ums Leben gekommen. Wie die Landespolizeidirektion am Samstag mitteilte, wurden gegen 20.00 Uhr Kräfte des Stadtpolizeikommandos Donaustadt, der Berufsfeuerwehr Wien und der Berufsrettung zum Brand eines Einfamilienhauses alarmiert. Im Zuge der Brandbekämpfung wurde die männliche Person reglos im Gebäude aufgefunden. Reanimationsmaßnahmen blieben jedoch erfolglos, ein Notarzt stellte den Tod des Mieters fest.

Neben der Berufsfeuerwehr war auch die Freiwillige Feuerwehr Wien-Breitenlee im Einsatz. Beim Eintreffen der Feuerwehren, die mit sieben Fahrzeugen ausgerückt waren, quoll Rauch aus dem Gebäude, aus einer Türe schlugen Flammen. Unter Atemschutz drangen Feuerwehrleute von der Vorder- und Rückseite in das Einfamilienhaus vor und bekämpften den Brand mit je einer Löschleitung. Der Brand war rasch gelöscht, zur Entrauchung wurden Hochleistungsbelüftungsgeräte eingesetzt, berichtete die Berufsfeuerwehr über den rund zweistündigen Einsatz.

Die Brandgruppe des Landeskriminalamtes Wien hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Nach derzeitigem Stand wird von einer fahrlässigen Brandverursachung ausgegangen, denn Anhaltspunkte für ein allfälliges Fremdverschulden konnten bisher nicht festgestellt werden.