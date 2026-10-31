Leicht alkoholisiert
Auto-Crash in Tirol fordert vier Verletzte
Ein 58-Jähriger krachte beim Queren der Tiroler Straße (B171) gegen den voll besetzten Wagen des 31-Jährigen.
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Die Verletzten wurden nach der Erstversorgung an Ort und Stelle in Spitäler eingeliefert, der 58-Jährige blieb ohne Blessuren. Bei ihm wurde eine leichte Alkoholisierung festgestellt.
Der Unfall ereignete sich gegen 16.00 Uhr, der 31-Jährige war in Fahrtrichtung Osten unterwegs, der 58-Jährige in südlicher Richtung. Die Schadenshöhe an den beiden Fahrzeugen stand vorerst nicht fest.
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