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Leicht alkoholisiert

Auto-Crash in Tirol fordert vier Verletzte

Phillip Platzer
von
© APA/GEORG HOCHMUTH
Bei einer Kollision in Weer (Bez. Schwaz) sind am Freitag die vier Insassen eines der beiden Unfallwagen verletzt worden, darunter zwei Kinder im Alter von einem und drei Jahren.
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Ein 58-Jähriger krachte beim Queren der Tiroler Straße (B171) gegen den voll besetzten Wagen des 31-Jährigen.

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Die Verletzten wurden nach der Erstversorgung an Ort und Stelle in Spitäler eingeliefert, der 58-Jährige blieb ohne Blessuren. Bei ihm wurde eine leichte Alkoholisierung festgestellt.

Der Unfall ereignete sich gegen 16.00 Uhr, der 31-Jährige war in Fahrtrichtung Osten unterwegs, der 58-Jährige in südlicher Richtung. Die Schadenshöhe an den beiden Fahrzeugen stand vorerst nicht fest.

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