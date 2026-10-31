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Polizei-Einsatz

Mann randaliert im 13A, schlägt Scheiben ein

Phillip Platzer
von
Bushaltestelle mit zerbrochenen Glasscheiben, Glassplitter liegen auf dem Gehweg.
© LPD Wien
Ein 34-jähriger Mann soll in Wien im Bus der Linie 13A mit einem Notfallhammer Fahrgäste bedroht und eine Haltestellenscheibe zertrümmert haben. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen festnehmen.
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Im Bus der Linie 13A hat ein Mann laut Zeugen ohne ersichtlichen Grund lautstark umhergeschrien. Plötzlich riss der Unbekannte den im Fahrzeug befestigten Notfallhammer aus der Verankerung und bedrohte damit mehrere Fahrgäste. An der Station Mommsengasse stieg der Mann aus dem Bus aus, beschädigte mit dem Notfallhammer die Glasscheibe der Haltestelle und flüchtete anschließend.

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Flucht in ein nahegelegenes Wohnhaus

Der Busfahrer und mehrere Fahrgäste konnten den alarmierten Polizisten eine genaue Fluchtrichtung sowie eine detaillierte Personsbeschreibung übergeben. Laut den Zeugenaussagen flüchtete der Unbekannte in ein Mehrparteienhaus in einer nahegelegenen Gasse. Die Beamten konnten den Tatverdächtigen schließlich im obersten Stock am Gang des Wohnhauses anhalten.

Versorgung im Krankenhaus und Anzeige

Der 34-jährige österreichische Staatsbürger wies mehrere Schnittverletzungen an den Händen auf. Die Polizisten nahmen den Mann vorläufig fest. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der 34-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Notfallhammer an der Haltestelle gefunden

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann nach seiner Einvernahme auf freiem Fuß angezeigt. Der Notfallhammer konnte im Bereich der beschädigten Bushaltestelle von den Beamten aufgefunden werden.

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