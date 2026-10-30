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In Straßenbahn

43-Jähriger zog Messer und bedrohte Fahrgäste

Straßenbahnhaltestelle mit wartenden Menschen in einer Stadt, Autos fahren auf der Straße.
© Google Maps
Der Bewaffnete konnte von der alarmierten Polizei festgenommen werden.
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Wien. Die wilden Szenen ereigneten sich am Donnerstagabend in der Wiener Innenstadt.

Ein 43-jähriger Pole drehte gegen 18 Uhr in einer Straßenbahn der Linie 1 in Fahrtrichtung Reumannplatz völlig durch und zog ein Messer. Damit bedrohte er die anderen Fahrgäste.

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Messer und Pfefferspray sichergestellt

Als im Stationsbereich Volkstheater der Fahrer die Bim zum Stillstand brachte und alle Fahrgäste ausgestiegen waren, verließ auch der Pole die Straßenbahn und flüchtete in Richtung Bellariastraße. Die Polizei wurde daraufhin alarmiert und rückte sofort aus.

"Aufgrund genauer Angaben zur Fluchtrichtung und der Personenbeschreibung konnte der Mann nach kurzer Zeit angehalten werden", so die Wiener Polizei. Bei der anschließenden Personendurchsuchung stellten die Beamten ein Klappmesser und ein Pfefferspray sicher.

Der 43-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Ein durchgeführter Alkovortest ergab 1,5 Promille. Der Verdächtige befindet sich in polizeilicher Anhaltung. Ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen.

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