Messerattacke in Wien: Polizei schnappte Trio

Die Männer hatten im November einen 21-Jährigen in Penzing mit einem Messer angegriffen.

Umfangreiche Ermittlungen rund um einen Mordversuch haben dazu geführt, dass drei der vier Tatverdächtigen gefasst werden konnten. Diese hatten am 16. November in der Meiselstraße in Penzing zusammen einen 21-Jährigen attackiert. Ein Tatverdächtiger zog bei dem Angriff ein Messer und stach auf das Opfer ein. Ebenfalls soll ein 44-Jähriger, der zur Hilfe kam, attackiert worden sein.

Der 21-Jährige kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Spital. Nun hat sich der Tatverdacht gegen vier Männer erhärtet. Es soll sich bei ihnen um einen Österreicher (26) und einen Türken (23) handeln. Die beiden wurden auf freiem Fuß angezeigt. Ein weiterer Türke (24), welcher mit dem Messer das Opfer verletzt haben soll, wurde festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht. Der vierte Tatverdächtige wurde noch nicht gefasst.