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Skigebiet bietet Gratis-Kinderskikurs an

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Skilehrer zeigt drei Kindern auf einer Skipiste Skitechniken, alle in bunter Winterkleidung.
© Getty Images
Kinder ab vier Jahren erhalten einen kostenlosen fünftägigen Skikurs
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Ein Skiurlaub mit Kindern kann ganz schön ins Geld gehen. Die Skiregion Hochoetz in Tirol setzt deshalb in der Wintersaison 2026/27 auf ein besonderes Familienangebot: Während drei Aktionszeiträumen können die jüngsten Gäste kostenlos Skifahren lernen. Auch Skipässe und Kinderbetreuung gibt es unter bestimmten Voraussetzungen zum Nulltarif.

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Happy Family Wochen

Die sogenannten "Happy Family Wochen" finden von 5. bis 19. Dezember 2026, 9. bis 23. Jänner 2027 sowie 13. bis 20. März 2027 statt. Kinder ab vier Jahren erhalten dabei einen kostenlosen fünftägigen Skikurs. Für die Kleinsten zwischen zwei und vier Jahren wird eine ebenfalls kostenlose fünftägige Betreuung im Kindergarten Hochoetz angeboten. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Kinder bereits windelfrei sind.

Kleines Kind mit Helm und Skibrille fährt Ski im Schnee vor verschneiten Bergen.
© Getty Images/iStockphoto

Zusätzlich gibt es einen Gratis-Skipass für Kinder des Jahrgangs 2021 und jünger. Für die Keycard fällt lediglich ein Pfand von drei Euro an. Das Angebot gilt bei allen Mitgliedsskischulen des WIDI Kids Club.

Familien müssen allerdings einige Bedingungen erfüllen: Sie benötigen einen Mindestaufenthalt von sieben Nächten in Haiming-Ochsengarten, Sautens, Oetz oder Umhausen-Niederthai – und zwar innerhalb eines der drei Aktionszeiträume. Um den Gutschein zu erhalten, müssen Eltern mit der Gästekarte ihrer Unterkunft und einem Ausweis des Kindes in eines der Informationsbüros in Oetz oder Ochsengarten kommen. Anschließend kann der Voucher bei der gewünschten Skischule eingelöst werden.

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