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Faschingsbeginn

DARUM essen wir heute Krapfen

Maria Kobetic
von
© Getty Images/iStockphoto
Der Krapfen gehört untrennbar zum Fasching: Woher diese Tradition kommt.
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Am 11. November um 11.11 Uhr beginnt der Fasching. In manchen Ländern wird er mit großen Feiern, Verkleidungen und Umzügen begrüßt. Bei uns vor allem mit dem Verzehr eines Faschingskrapfen. Früher gab es das süße Gebäck, das in heißem Fett ausgebacken wird, tatsächlich nur im Fasching. Heutzutage bekommt man ihn aber immer und (fast) überall.

Praktische Tradition

Viele unserer kulinarischen Traditionen haben religiöse Gründe oder entstammen der k.u.k.-Monarchie. Beim Krapfen ist es ähnlich, es geht aber auch um Praktisches: Vor dem Beginn der Fastenzeit - einer religiösen Tradition - mussten die Vorräte aufgebraucht werden.

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Erst feiern, dann fasten

Wenn der Fasching endet, beginnt am Aschermittwoch die Fastenzeit. Dies ist nicht nur vom Verzicht auf große Feste geprägt, sondern auch vom Verzicht auf Süßes, Fettiges, Fleisch und Alkohol. Damit mussten auch Eier, Milch, Butter und Schmalz vom Speiseplan weichen.

Bevor man sich also zum Verzicht verpflichtete, wurde noch einmal nach Herzenslust geschlemmt und es kam alles auf den Tisch, was noch da war. Der fette und zuckerreiche Krapfen eignete sich hervorragend dazu, übrige Eier, Milch und Butter aufzubrauchen.

Seinen Ursprung hat das Wort Krapfen übrigens im Althochdeutschen "krapho". Das bedeutet "Kralle" oder "Haken". Der Name kommt daher, dass dieses Schmalzgebäck im Mittelalter eine hakenförmig geschwungene Form hatte. Es gibt aber auch eine Legende, die besagt, dass die Wiener Hofratsköchin Cäcilie Krapf den Krapfen erfunden hat, als sie ihrem Mann im Streit ein Stück Germteig nachwerfen wollte und irrtümlich eine Pfanne mit siedendem Fett traf.

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