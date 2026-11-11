Schluss mit Einweg
EU zwingt Restaurants zu neuer Regel
Seit 12. August 2026 wird die neue EU-Verpackungsverordnung schrittweise angewendet. Besonders brisant: Für bestimmte Lebensmittelverpackungen gelten erstmals konkrete Grenzwerte für PFAS. Diese langlebigen Chemikalien werden auch als Ewigkeitschemikalien bezeichnet, weil sie in der Umwelt kaum abgebaut werden.
Eigene Box beim Take-away erlaubt
Ab Februar 2027 kommt eine weitere Änderung: Gastronomiebetriebe, die Speisen zum Mitnehmen anbieten, müssen es ermöglichen, dass Kunden eigene Behälter verwenden. Dafür dürfen keine zusätzlichen Kosten verrechnet werden. Außerdem müssen die Betriebe auf diese Möglichkeit hinweisen.
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Auch Kaffeekapseln und Teebeutel betroffen
Die EU-Verordnung stuft künftig auch Einzelportionseinheiten für Kaffee und Tee als Verpackungen ein. Dazu gehören Kaffeekapseln, Kaffeepads und Teebeutel. Für Unternehmen entstehen dadurch zusätzliche Pflichten bei Sammlung und Verwertung.
Nicht alle Regeln gelten sofort
Die Verordnung ist zwar seit August 2026 in Anwendung, viele Vorgaben kommen aber erst schrittweise. Bestehende österreichische Regelungen bleiben vorerst bestehen, sofern sie mit der EU-Verordnung vereinbar sind.
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