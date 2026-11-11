EU zwingt Restaurants zu neuer Regel

Eine neue EU-Verordnung bringt Änderungen für Verpackungen in ganz Europa. Betroffen sind nicht nur Unternehmen: Auch bei Kaffeekapseln, Teebeuteln und beim Essen zum Mitnehmen gibt es Neuerungen. Erste Vorgaben gelten bereits, weitere folgen 2027.

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Seit 12. August 2026 wird die neue EU-Verpackungsverordnung schrittweise angewendet. Besonders brisant: Für bestimmte Lebensmittelverpackungen gelten erstmals konkrete Grenzwerte für PFAS. Diese langlebigen Chemikalien werden auch als Ewigkeitschemikalien bezeichnet, weil sie in der Umwelt kaum abgebaut werden.

Eigene Box beim Take-away erlaubt

Ab Februar 2027 kommt eine weitere Änderung: Gastronomiebetriebe, die Speisen zum Mitnehmen anbieten, müssen es ermöglichen, dass Kunden eigene Behälter verwenden. Dafür dürfen keine zusätzlichen Kosten verrechnet werden. Außerdem müssen die Betriebe auf diese Möglichkeit hinweisen.

Auch Kaffeekapseln und Teebeutel betroffen

© Getty Images

Die EU-Verordnung stuft künftig auch Einzelportionseinheiten für Kaffee und Tee als Verpackungen ein. Dazu gehören Kaffeekapseln, Kaffeepads und Teebeutel. Für Unternehmen entstehen dadurch zusätzliche Pflichten bei Sammlung und Verwertung.

Nicht alle Regeln gelten sofort

Die Verordnung ist zwar seit August 2026 in Anwendung, viele Vorgaben kommen aber erst schrittweise. Bestehende österreichische Regelungen bleiben vorerst bestehen, sofern sie mit der EU-Verordnung vereinbar sind.