Nulllohnrunde für Salzburger Stadtpolitiker

Keine Gehaltserhöhung das zweite Jahr in Folge.

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Die Salzburger Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) erhält monatlich gut 19.900 Euro brutto, der Salzburger Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) rund 18.800 Euro. Auinger kündigte eine Nulllohnrunde für die Stadt und Gemeinderäte an.

Entscheidung trifft Land

"Die Stadtregierungsmitglieder und Gemeinderäte hatten auch schon 2026 eine Nulllohnrunde und dementsprechend habe ich auch schon Anfang November an die Landeshauptfrau geschrieben. Es ist eine Entscheidung, die das Land treffen muss – und ich muss diese Entscheidung umsetzen", sagte Auinger gegenüber orf.at