Eiszauber Salzburg öffnet: Wärme erschwerte Vorbereitung

330-Meter-Rundkurs führt durch Volksgarten.

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Am Donnerstag, 12. November startet der Eiszauber im Volksgarten in die neue Saison. Bis 21. Februar lädt der winterliche Rundkurs wieder zum Eislaufen unter freiem Himmel ein. Auch die überdachte Freifläche steht ab Saisonbeginn für den Publikumslauf zur Verfügung. Für viele Hobbyeisläufer ist der Eiszauber im Volksgargen ein Fixpunkt im Salzburger Winter. Ob gemütliche Runden mit der Familie, ein Treffen mit Freunden oder sportliche Bewegung an der frischen Luft: Der Rundkurs bietet Eislaufvergnügen mitten in der Stadt. Rund 100 beleuchtete Christbäume entlang der Strecke sorgen besonders in den Abendstunden und in der Adventzeit für stimmungsvolles Winterflair.

Wenig Niederschlag

"Die warmen Temperaturen und wenig Niederschlag haben die Vorbereitungen für den diesjährigen Eiszauber nicht gerade leicht gemacht. Umso mehr freut es mich, dass wir es wieder geschafft haben, den Eiszauber und die überdachte Eislauffläche für unsere Bürgerinnen und Bürger sowie für unsere Gäste anbieten zu können. Ich wünsche allen Besucherinnen und Besuchern eine schöne Eislaufsaison und viele unvergessliche Stunden auf dem Eis", betont Bürgermeister-Stellvertreter Christoph Brandstätter

1.700 Quadratmeter Eisvergnügen

Der Eiszauber verbindet zwei Eisflächen und bietet insgesamt rund 1.700 Quadratmeter Platz zum Eislaufen. Damit zum Saisonstart alles bereit ist, laufen die Vorbereitungen bereits seit mehreren Wochen. Nach dem Aufbau der Unterkonstruktion werden Kältematten verlegt. Durch diese fließt stark gekühltes Glykol, das das Wasser auf der Anlage gefrieren lässt. Sensoren und regelmäßige Kontrollen der Eisdicke helfen dabei, den Energieverbrauch möglichst gering zu halten.

Neuer Haupteingang

Für die Saison 2026/27 gibt es auch Neuerungen: Ein neuer Haupteingang macht den Zugang zum Eiszauber übersichtlicher. Eine zusätzliche Kassa soll vor allem an gut besuchten Tagen die Wartezeiten verkürzen und für einen rascheren Einlass sorgen. Wie beliebt das Eislaufen im Volksgarten ist, zeigen die Zahlen der vergangenen Saison: Rund 65.500 Besucher drehten 2025/26 ihre Runden beim Eiszauber.

Überdachte Freifläche

Zeitgleich mit dem Eiszauber startet am Donnerstag, 12. November, der Publikumslauf auf der überdachten Freifläche der Eisarena. Sie steht täglich von Montag bis Sonntag jeweils von 10 bis 15 Uhr zur Verfügung. Damit gibt es im Volksgarten neben dem winterlichen Rundkurs auch eine wettergeschützte Möglichkeit zum Eislaufen.