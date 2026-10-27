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Generationenwechsel

Nach 25 Jahren: Neue Tourismuschefin für Salzburg

Daniela Kolesa
© Privat
Gebürtige Oberndorferin wird ab Februar Salzburg oberste Touristikerin.
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Die Salzburger Land Tourismus GmbH (SLTG) erhält eine neue Geschäftsführerin. Die Tourismusmanagerin Daniela Kolesa wird im Februar 2027 Leo Bauernberger ablösen, der 25 Jahre lang an der Spitze der Marketingorganisation stand. Wie das Land Salzburg am Dienstag informierte, gingen mehr als 50 Bewerbungen für den Posten ein. Kolesa sei dabei als Erstgereihte aus dem Hearing hervorgegangen. Ihre Bestellung muss noch in der Generalversammlung der SLTG beschlossen werden.

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Kommt von Wien-Tourismus

Die 47-jährige Kolesa ist in Oberndorf bei Salzburg geboren und in Lochen im oberösterreichischen Innviertel aufgewachsen. Sie studierte internationale Betriebswirtschaft an der Universität Innsbruck, an der Wirtschaftsuniversität Wien sowie der London School of Economics. Ab 2018 war sie Mitglied des erweiterten Managements des Wiener Tourismusverbandes Wien-Tourismus und dabei unter anderem für Destinationsentwicklung und -management verantwortlich.

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