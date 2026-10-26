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In Salzburg

Europäische Bischöfe tagen erstmals in Österreich

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Die rund 40 Teilnehmer beraten sich in aktuellen Themen und wählen ihren neuen Vorsitzenden.
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Ab Dienstag, 27.Oktober kommen rund 40 Bischöfe aus ganz Europa zur Vollversammlung des Rates der Europäischen Bischofskonferenzen (CCEE) in Salzburg zusammen. Im Mittelpunkt des viertägigen Treffens stehen die Synodalität und die Rolle der Priester in Europa. Synodalität im christlichen Kontext bedeutet die Kunst, mit anderen Menschen, die auch an Jesus Christus glauben, gemeinsam unterwegs zu sein. 
Die ersten synodalen Erfahrungen haben die zwölf Apostel und die Frauen gemacht, die mit Jesus gemeinsam unterwegs waren. Zudem wird ein neues Präsidium gewählt.

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Gastgeber Erzbischof Franz Lackner bezeichnete es auf vatikannews.va als "große und denkwürdige Ehre", die Spitzen der europäischen Bischofskonferenzen in Salzburg begrüßen zu dürfen. Die Bischöfe feiern auch gemeinsame Gottesdienste in den Salzburger Kirchen.

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