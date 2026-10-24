oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Böser Trick

Fake-Polizist ergaunerte 30.000 Euro von 84-Jähriger

O
von
Ein Polizist steht mit dem Rücken zur Kamera, auf seiner Jacke steht "Polizei".
© IMAGO/STEINSIEK.CH
Dreister Diebstahl in Salzburg. Ein Telefon-Betrüger hat einer Pensionistin (84) aus dem Bezirk St. Johann satte 30.000 Euro abgeluchst.
OE24 auf Google bevorzugen

Der Betrug ist so alt wie gemein: Der Unbekannte gab sich am Telefon als Kriminalbeamter aus.

In ihrer Nachbarschaft sei eingebrochen worden, logen die Betrüger die betagte Frau an. Aus "Sicherheitsgründen" müsse die Polizei jetzt sofort ihr Bargeld und den Schmuck in Verwahrung nehmen. Die Frau müsse alles in ein Behältnis vor die Türe legen.

Eingeschüchtert und voller Vertrauen in die vermeintlichen Ermittler machte die 84-Jährige mit. Nur wenig später schlugen die echten Gauner zu: Sie holten das Behältnis ab und verschwanden spurlos mit der 30.000-Euro-Beute.

Auch interessant

Tödlicher Unfall mit Schwan: Pfotenhilfe zeigt Busfahrer an

Salzburg Linien investieren 43 Mio. Euro in moderne Obus-Remise

Drei verwaiste Eichhörnchenbabys werden mit Fläschchen aufgepäppelt

Falsche Polizisten suchen Salzburg heim

Die Landespolizeidirektion Salzburg warnt jetzt eindringlich: Im Pongau wimmelt es derzeit nur so von falschen Polizisten.

Mit dem sogenannten "Call-ID-Spoofing" fälschen die Täter die Nummer auf dem Display. Da steht dann eine österreichische Nummer, obwohl die Betrüger in Wahrheit in Asien oder Afrika sitzen! Die Gauner suchen sich bewusst ältere Menschen aus, um deren Gutmütigkeit schamlos auszunutzen.

Die Polizei stell klar: Beamte würden niemals am Telefon nach Geld oder Schmuck fragen oder Wertsachen abholen! Wenn das Telefon klingelt und Ihnen die Sache spanisch vorkommt: Sofort auflegen und den Notruf 133 wählen!

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Salzburg Linien investieren 43 Mio. Euro in moderne Obus-Remise

Wiener Konzerttempel starten im Juni neu durch

Klimaaktivisten demonstrieren am Praterstern

Kapitolstürmer landen auf Flugverbotsliste

Pinzgaubahn soll bald wieder bis Krimml durchfahren

Prinzessin Kate macht Austro-Designer zum Star

BP-Wahl: Gerald Grosz über Kandidatur Michael Brunner (MFG)

Fake-Polizist ergaunerte 30.000 Euro von 84-Jähriger

Tödlicher Unfall mit Schwan: Pfotenhilfe zeigt Busfahrer an

Drei verwaiste Eichhörnchenbabys werden mit Fläschchen aufgepäppelt