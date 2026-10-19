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Bis 160 Busse

Salzburg Linien investieren 43 Mio. Euro in moderne Obus-Remise

Obus
© Salzburg Linien
Im Vorjahr wurden 35,2 Millionen Fahrgäste verzeichnet. Aktuell werden 341 Obus-Lenkerinnen und -Lenker beschäftigt - deutlich mehr als noch vor drei Jahren, was immer wieder für Personalengpässe und einen ausgedünnten Takt gesorgt hatte.
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Am Montag ist in der Stadt Salzburg der offizielle Spatenstich für die Modernisierung und Erweiterung der Obus-Remise an der Alpenstraße gefallen. Bis 2031 investieren die Salzburger Linien - eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Salzburg AG - rund 43 Millionen Euro in den Betriebshof. Aktuell umfasst der Fuhrpark 129 Obusse. Künftig können am Standort bis zu 160 Obusse gewartet, instandgehalten und abgestellt werden. Die Bauarbeiten finden bei laufendem Betrieb statt.

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