Bis 160 Busse
Salzburg Linien investieren 43 Mio. Euro in moderne Obus-Remise
Am Montag ist in der Stadt Salzburg der offizielle Spatenstich für die Modernisierung und Erweiterung der Obus-Remise an der Alpenstraße gefallen. Bis 2031 investieren die Salzburger Linien - eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Salzburg AG - rund 43 Millionen Euro in den Betriebshof. Aktuell umfasst der Fuhrpark 129 Obusse. Künftig können am Standort bis zu 160 Obusse gewartet, instandgehalten und abgestellt werden. Die Bauarbeiten finden bei laufendem Betrieb statt.
Auch interessant
Zwei Waschstraßen
Neben einer neuen Bereitstellungshalle entstehen zwei Waschstraßen und Lackieranlagen. In den Obergeschossen werden Lager- und Technikräume untergebracht. Die bestehenden Abstellhallen werden schrittweise abgetragen und erneuert. Photovoltaik am Dach soll für die Eigenversorgung mit Strom sorgen.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden