Unfall-Drama
Zug crasht in Lkw: Kraftfahrer (24) tot
Salzburg. Zu einem tödlichen Unfall auf einem Bahnübergang ist es am Mittwochvormittag in Radstadt im Pongau gekommen. Ein 24-jähriger Lenker eines Lkw mit Betonmischer-Aufbau kollidierte auf dem unbeschrankten, durch Lichtzeichen und akustische Signale versehenen Übergang nahezu ungebremst mit einem Güterzug.
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Stundenlange Sperre
Laut Polizei starb der Einheimische noch an der Unfallstelle. Die Bahnstrecke war für die Aufräumarbeiten zwischen Radstadt und Mandling stundenlang gesperrt.
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