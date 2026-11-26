Für den 24-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an Ort und Stelle.

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Salzburg. Zu einem tödlichen Unfall auf einem Bahnübergang ist es am Mittwochvormittag in Radstadt im Pongau gekommen. Ein 24-jähriger Lenker eines Lkw mit Betonmischer-Aufbau kollidierte auf dem unbeschrankten, durch Lichtzeichen und akustische Signale versehenen Übergang nahezu ungebremst mit einem Güterzug.

Stundenlange Sperre

Laut Polizei starb der Einheimische noch an der Unfallstelle. Die Bahnstrecke war für die Aufräumarbeiten zwischen Radstadt und Mandling stundenlang gesperrt.