Gefährliches Überholmanöver mit bösen Folgen: Ein 65-jähriger Steirer ist am Mittwoch in Pölfing-Brunn mit seinem Kleintransporter frontal gegen einen Streifenwagen gekracht.

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Stmk. Drei Menschen wurden leicht verletzt – Die Polizei sucht dringend nach einem wichtigen Unfallzeugen.

Überholmanöver endete böse

Der Mann aus dem Bezirk Deutschlandsberg (Stmk.) wollte kurz nach 13 Uhr auf der L605 einen Traktor samt Anhänger überholen. Dabei dürfte er den entgegenkommenden Polizeiwagen übersehen haben. Der 47-jährige Beamte am Steuer trat zwar noch kräftig auf die Bremse, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern.

Frau festgenommen

Besonders brisant: Im Streifenwagen saßen neben zwei Polizisten auch eine festgenommene Frau. Die Beamten waren gerade unterwegs nach Graz, wo die Frau eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten sollte. Alle drei Insassen erlitten bei der Frontalkollision leichte Verletzungen und wurden ins LKH Deutschlandsberg gebracht. Der 65-jährige Kleintransporter-Lenker blieb unverletzt. Beide Alkotests verliefen negativ.

Was sah der Traktorfahrer?

Nun fehlt der Polizei ein entscheidendes Puzzleteil: Der Traktorfahrer, den der 65-Jährige überholen wollte, hat die Unfallstelle verlassen, bevor seine Identität festgestellt werden konnte. Die Polizei bittet ihn und mögliche weitere Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Eibiswald unter 059133 6102 zu melden.