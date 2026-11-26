Der erste Dezember naht! Wer noch keinen Adventkalender hat, sollte jetzt schnell einen besorgen. Wir haben fünf wunderbare Exemplare aus Österreich gefunden.

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Jetzt ist es wirklich bald so weit. Weihnachten steht zwar noch nicht ganz vor der Tür, aber der 1. Dezember rückt näher. Zwar beginnt der Advent offiziell schon zwei Tage davor, nämlich wenn am ersten Adventsonntag, heuer fällt er auf den 29. November, die erste Kerze am Adventkranz entzündet wird. Für viele geht es aber erst so richtig los, wenn es Zeit wird, das erste Türchen des Adventkalenders zu öffnen.

Reiche Auswahl

Gab es früher in erster Linie Adventkalender, die mit Schokolade gefüllt waren, finden wir heute hinter den Türchen, in den Säckchen oder in den Schächtelchen alles, was man sich vorstellen kann: Kosmetik, Schmuck und sogar Wein - es gibt kaum etwas, das es nicht gibt. Heutzutage geht der Trend gerne auch zum Zweit- oder Drittkalender.

Gutes aus Österreich

Am beliebtesten sind aber immer noch Adventkalender, in denen uns jeden Tag eine süße Überraschung erwartet. Besonders gerne haben wir Adventkalender mit hochwertigen österreichischen Produkten. Falls du noch auf der Suche bist, haben wir fünf wunderbare Adventkalender aus Österreich gefunden - für dich selbst oder als Geschenk:

24 köstliche Gläschen

Der Staud's Adventkalender 2026. © Staud's

Der Adventkalender des Ottakringer Delikatessenherstellers ist eine echte Schönheit und fängt den Charme Wiens ein. Die liebevoll gestalteten Illustrationen sind wie eine kleine Rundfahrt durch die Stadt und führen vom Stephansdom zum Riesenrad. Gefüllt ist der Kalender mit 24 verführerischen Marmeladegläschen. Der Kalender lässt sich als Lampenschirm weiterverwenden. Erhältlich bei u. a. Spar, Meinl am Graben, im Staud's Pavillon und online.

Bio-Schokolade für große und kleine Kinder

Bio-Adventkalender Berger Kids © Confiserie Berger

Der besonders liebevoll gestaltete Adventkalender ist zwar für Kinder gedacht, lässt aber nicht nur Kinderherzen höherschlagen. Hinter dem süßen Design stecken 24 Naps aus Bio-Vollmilchschokolade, die das Warten aufs Christkind verkürzen. confiserie-berger.at

Tradition aus Wien

Der legendäre Manner-Adventkalender. © Manner

Der Manner-Adventkalender ist mit dem Besten gefüllt, das das Traditionsunternehmen mit Sitz in Wien-Hernals zu bieten hat. Da dürfen die legendären Schnitten nicht fehlen. Erhältlich ist der Adventkalender im Retro-Stil in den Manner-Shops.

Einmal durchkosten

Der Gewürz-Adventkalender von Sonnentor. © Sonnentor

Ein bisschen Würze bringt Sonnentor mit seinem Gewürzkalender in den Advent. 24 Säckchen mit erlesenen Bio-Gewürzen sind die perfekte Möglichkeit, um sich durch das Sortiment zu probieren. Erhältlich in den Sonnentor-Shops und online.

Jeden Tag ein Stückchen Wärme

Trinkschokolade-Adventkalender von Zotter. © Zotter

Wer hat gesagt, dass man Schokolade nur essen kann? Zotter sorgt mit seinem Trinkschokolade-Adventkalender für wohlige Wärme in der Weihnachtszeit. 24 exquisite Portionen der beliebten Trinkschokoladen lassen Freude aufkommen. Erhältlich online und im Handel.