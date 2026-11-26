Der Winter meldet sich in Österreich zurück: Tief "Xela" sorgt für teils kräftigen Schneefall bis ins Flachland und zahlreiche Wetter-Warnungen.

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Am Donnerstag liegt das Tief "Xela" über Norditalien und sorgt damit auch in Österreich für die ersten nennenswerten Neuschneemengen bis in tiefe Lagen. Laut der Österreichischen Unwetterzentrale (uwz.at) gelten deshalb bereits Schnee-Warnungen für acht Bundesländer – konkret für Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich, Wien, das Burgenland, die Steiermark und Kärnten. Einzig für Vorarlberg besteht lediglich eine Vorwarnung.

Bis zu 15 Zentimeter Neuschnee

Während der kräftige Schneefall im Süden schon im Laufe des Vormittags wieder nachlässt, schneit es von Nordtirol über Salzburg und Oberösterreich bis nach Wien sowie in den Nordosten bis in die Abendstunden verbreitet weiter. In einem breiten Streifen von Osttirol und Oberkärnten über das Mur- und Mürztal und Graz bis nach Niederösterreich und Wien sowie im Alpenvorland in Salzburg und Oberösterreich sind verbreitet 10 bis 15 Zentimeter Neuschnee möglich. Weitgehend trocken bleibt es hingegen nur im Rheintal und im Bregenzerwald. Dazu weht vom Mühlviertel bis ins Nordburgenland zunächst mäßiger bis lebhafter Nordostwind, der bis zum Abend auf Nordwest dreht. Die Tageshöchstwerte liegen bei maximal minus 2 bis plus 1 Grad.

© oe24/Göschl

Eisiger Wind am Freitag

Am Freitag nimmt der Tiefdruckeinfluss zwar wieder ab, es bleibt aber verbreitet bedeckt und winterlich kalt. In der Osthälfte und am Alpennordrand fallen noch letzte Schneeflocken. Im restlichen Land verläuft der Tag bereits trocken, und vom Arlberg bis zu den Hohen Tauern sowie im östlichen Flachland zeigt sich zeitweise sogar die Sonne. Ein mäßiger, teils noch lebhafter und eisiger Nordwestwind lässt die Temperaturen jedoch nicht über minus 3 bis plus 2 Grad steigen.

© oe24/Platzer

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Frostiges und nebliges Wochenende

Am Wochenende setzt sich schließlich ruhiges Hochdruckwetter durch, wobei in den Niederungen die Neigung zu Nebel und Hochnebel erhöht bleibt. Der Samstag präsentiert sich vom Waldviertel bis zum Klagenfurter Becken sowie östlich davon meist trüb, im Waldviertel und in der Südsteiermark sind noch ein paar Flocken möglich. Weiter im Westen darf man sich dagegen auf größere Auflockerungen und einige Sonnenstunden freuen. Im östlichen Flachland weht weiterhin ein mäßiger Nordwestwind. Mit Höchstwerten zwischen minus 3 und plus 1 Grad bleibt es gebietsweise ganztags frostig.