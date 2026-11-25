Am Donnerstag bringt ein Tief aus Italien verbreitet Schnee – auch in Wien könnte eine ordentliche Schneedecke zusammenkommen. In manchen Regionen sind sogar bis zu 20 Zentimeter Neuschnee möglich.

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In der Nacht auf Donnerstag breitet sich der Schneefall vom Süden aus. Im Laufe des Tages verlagert sich der Schwerpunkt nach Norden und Nordosten. Besonders betroffen sind Osttirol, Oberkärnten, die Steiermark, Niederösterreich und Wien. Auch in Salzburg und Oberösterreich wird es vielerorts weiß. Verbreitet werden in einem breiten Streifen 10 bis 20 Zentimeter Neuschnee erwartet.

Wien könnte besonders viel Schnee abbekommen

In der Bundeshauptstadt werden rund zehn Zentimeter in der Innenstadt und im Osten erwartet. In den westlichen Außenbezirken könnten es sogar bis zu 15 Zentimeter werden.

In der Bundeshauptstadt werden rund zehn Zentimeter in der Innenstadt und im Osten erwartet. © Getty Images

Das wäre für einen November außergewöhnlich: Zehn Zentimeter oder mehr Schnee innerhalb eines Tages gab es in Wien zuletzt 2007. In Eisenstadt war das zuletzt 2010 der Fall.

Probleme im Verkehr möglich

Der kräftige Schneefall könnte vor allem im Berufsverkehr für Probleme sorgen. Die Unwetterzentrale erwartet am Donnerstag streckenweise erhebliche Behinderungen, unter anderem auf der Wiener Außenring Autobahn.

Der kräftige Schneefall könnte vor allem im Berufsverkehr für Probleme sorgen. © Getty Images/iStockphoto

Im Südosten besteht zudem bis in die Nacht auf Donnerstag vorübergehend die Gefahr von gefrierendem Regen.

So geht es nach dem Wintereinbruch weiter

Am Freitag lässt der Schneefall deutlich nach. In der Osthälfte und am Alpennordrand sind noch letzte Flocken möglich. Am Wochenende setzt sich zunehmend ruhiges Wetter durch. Im Norden und Osten könnte der Schnee allerdings liegen bleiben, denn die Temperaturen bewegen sich dort weiterhin um oder knapp unter dem Gefrierpunkt.