Volksschülerin blieb in Sessel stecken

Einen ungewöhnlichen Einsatz hatte die Freiwillige Feuerwehr am Dienstag in der Stadt St. Pölten. Eine Volksschülerin steckte in einem Sessel, zwischen der Sitzfläche und er Rückenlehne, und konnte sich selbst nicht mehr befreien.

© Feuerwehr St. Pölten ×

Mit einem Akkuschrauber mussten die Einsatzkräfte die Nieten der Rückenlehne öffnen. Das Kind konnte unverletzt aus seiner misslichen Lage gerettet werden. Während des Einsatzes durfte das Mädchen ein Stofftier der Feuerwehr zur Ablenkung in den Händen halten und dann sogar als Erinnerung behalten.