Zach Hickerson, der Bruder ihres On-off-Freundes Brian, fand die Schauspielerin am 16. August leblos in einer Airbnb-Wohnung. Nun erzählt er erstmals, was an diesem Tag geschah.

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Eigentlich hätte Zach Hickerson an jenem Sonntag gar nicht in Greenville sein sollen. Er hatte geplant, nach Atlanta zu fahren und Golf zu spielen. Doch Hayden soll ihn wenige Tage zuvor gebeten haben, nicht wegzufahren. Also blieb er. Nach einem Gottesdienst wollte er sich mit seinem Bruder Brian und Hayden zum Mittagessen treffen.

Als er die beiden telefonisch nicht erreichen konnte, fuhr er zur gemieteten Unterkunft. Zunächst dachte er, die beiden würden noch schlafen. Dort fand er Hayden schließlich mit gekreuzten Beinen und nach vorne gebeugt vor. Ihre Haare verdeckten ihr Gesicht.

"Ihre Lippen waren lila"

Zunächst habe er geglaubt, Hayden würde gleich aufblicken. Doch sie reagierte nicht. Als Brian versuchte, sie zu wecken und ihr Gesicht sichtbar wurde, erkannte Zach den Ernst der Lage. Ihre Lippen seien lila gewesen. "Brian, sie ist lila! Oh mein Gott, sie ist lila!", rief er seinem Bruder zu.

Brian Hickerson und Hayden Panettiere führten eine turbulente On-/Off Beziehung. © GC Images

Sofort setzte er den Notruf ab. Brian verabreichte Hayden Narcan – ein Notfallmedikament, das bei einer vermuteten Opioid-Überdosis eingesetzt wird. Gemeinsam versuchten die beiden, die Schauspielerin wiederzubeleben.

Eine halbe Stunde Kampf um ihr Leben

Als die Rettungskräfte eintrafen, hoffte Zach noch auf eine Rettung. "Sie werden sie zurückholen", habe er gedacht. Die Sanitäter kämpften rund eine halbe Stunde um Haydens Leben. Doch die Schauspielerin konnte nicht mehr gerettet werden.

Zach erinnert sich auch an seinen Abschied: "Ich legte meine Hand auf ihr Bein und verabschiedete mich." Hayden Panettiere wurde nur 36 Jahre alt.

Tod nach Überdosis

Die Behörden stuften ihren Tod als Unfall ein. In ihrem Körper wurden Fentanyl und weitere Substanzen nachgewiesen. Die Polizei schloss die Ermittlungen im Oktober ab. Die neuen Schilderungen stammen aus einem Interview mit dem US-Portal TMZ. Erste Ausschnitte wurden bereits veröffentlicht, das vollständige Gespräch soll am Freitag erscheinen.