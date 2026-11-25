Modeikone
Erstes Supermodel der Welt tot: Veruschka stirbt mit 87
Mit ihrem außergewöhnlichen Look wurde Veruschka zu einem der bekanntesten Models ihrer Zeit. Sie zierte zahlreiche internationale "Vogue"-Cover und galt gemeinsam mit Twiggy als Inbegriff der Mode und des Lebensgefühls der 1960er-Jahre. Ihre Präsenz, ihr Stil und ihre extravagante Ausstrahlung machten sie zum Weltstar.
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Durch "Blow-Up" weltberühmt
Den internationalen Durchbruch schaffte sie auch durch den Kultfilm "Blow-Up" von Regisseur Michelangelo Antonioni. In dem Film wurde sie einem Millionenpublikum bekannt und festigte ihren Status als Modeikone. Später machte sie auch mit außergewöhnlichen Körperbemalungen und künstlerischen Inszenierungen auf sich aufmerksam.
Tragische Familiengeschichte
Hinter dem Glamour verbarg sich eine bewegte Familiengeschichte. Ihr Vater Heinrich Graf von Lehndorff-Steinort gehörte zum Widerstand gegen Adolf Hitler und war am Umfeld des Attentats vom 20. Juli 1944 beteiligt.
Nach dem Scheitern des Plans wurde er hingerichtet. Die Familie verlor ihren Besitz und geriet nach dem Krieg in schwierige Verhältnisse.
Bis zuletzt in der Modewelt präsent
Veruschka erzählte ihre Lebensgeschichte auch in ihrer 2011 erschienenen Autobiografie "Mein Leben". Noch im hohen Alter blieb sie der Modewelt verbunden. 2017 stand sie in Berlin auf dem Laufsteg, 2018 war sie in einer Kampagne des schwedischen Labels Acne Studios zu sehen.
Nun trauert die Modewelt um eine Frau, die eine ganze Ära geprägt hat.
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