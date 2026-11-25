Am 5. Dezember feiern Bill und Tom Kaulitz ihre Premiere als Moderatoren von "Wetten, dass..?". Doch bereits vor der Kultshow sorgt die Gästeliste für Wirbel. Ausgerechnet Superstar Helene Fischer soll nicht dabei sein – obwohl ihr neues Album unmittelbar vor der Sendung erscheint.

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Am 4. Dezember veröffentlicht Helene Fischer ihr neues Album "WIR". Auch ihre aktuelle Single "Was hast du mit mir gemacht" sorgt derzeit für Aufmerksamkeit. Ein Auftritt bei "Wetten, dass..?" wäre daher eine naheliegende Gelegenheit gewesen, ihre neue Musik einem Millionenpublikum zu präsentieren.

Doch laut der deutschen BILD-Zeitung wird die 42-Jährige bei der Ausgabe am 5. Dezember nicht auf der Couch sitzen. Ihr Name soll zwar auf der Gästeliste gestanden sein, die Kaulitz-Brüder sollen sich jedoch gegen sie entschieden haben.

Management widerspricht Alleingang

Das Management von Bill und Tom Kaulitz weist gegenüber der Tageszeitung zurück, dass die Zwillinge allein über die Gäste entschieden hätten. "Alle Entscheidungen hinsichtlich der Gäste – unabhängig ob Showact oder Couch – werden einvernehmlich zwischen dem ZDF sowie Bill & Tom Kaulitz getroffen", heißt es.

Auch das ZDF bestätigt, dass Helene Fischer nicht bei der kommenden Ausgabe dabei sein wird. © Getty Images

Auch das ZDF bestätigt, dass Helene Fischer nicht bei der kommenden Ausgabe dabei sein wird. Der Sender verweist allerdings auf die traditionelle "Helene Fischer-Show" am 25. Dezember. An diesem Abend wird die Sängerin drei Stunden lang zur Primetime im ZDF zu sehen sein.

Hollywood-Stars kommen nach Halle

Dafür dürfen sich die Zuschauer auf prominente Gäste aus Hollywood freuen. Dwayne "The Rock" Johnson und Kevin Hart werden live in Halle dabei sein. Auch Hazel Brugger ist wieder mit von der Partie und übernimmt die Außenwette – diesmal live aus der Schweiz.

Dwayne "The Rock" Johnson wird live am 5. Dezember dabei sein. © Kevin Mazur/Getty Images for Disney

Auch Schauspieler Kevin Hart ist im Studio dabei. © WireImage

Die Kaulitz-Brüder wollen dem Klassiker ihren eigenen Stempel aufdrücken. Wetten, prominente Gäste, Musik und die berühmte Couch sollen bleiben. Trotzdem soll die Sendung ihre ganz eigene Handschrift bekommen.