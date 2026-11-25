Marius Borg Høiby (29) hat während seiner Untersuchungshaft einen neuen Job angefangen. Der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit arbeitet jetzt als Tischler – mit elektronischer Fußfessel.

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Seinen ersten Arbeitstag hatte Høiby am Montag. Sein Anwalt Alexander Greaker bestätigte gegenüber dem norwegischen Sender TV2, dass sein Mandant nun in einer Werkstatt arbeitet. Die befindet sich offenbar nicht weit von seinem derzeitigen Wohnort entfernt.

Die Arbeit sei ein wichtiger Teil seiner Rehabilitation, erklärte der Verteidiger. Høiby soll mit seinem neuen Alltag zufrieden sein. Bereits Anfang Oktober hatte sein Anwalt erklärt, dass der 29-Jährige motiviert sei, wieder zu arbeiten und die Zeit seiner Untersuchungshaft sinnvoll zu nutzen.

Mit Fußfessel auf Gut Skaugum

Derzeit verbringt Marius Borg Høiby seine Untersuchungshaft mit elektronischer Fußfessel auf Gut Skaugum, dem Anwesen der norwegischen Königsfamilie bei Oslo. Für seinen neuen Job darf er die Werkstatt aufsuchen – die Fußfessel trägt er dabei weiterhin.

Über die Verlängerung seiner Untersuchungshaft wird regelmäßig entschieden. Am kommenden Montag steht die nächste Entscheidung an. Høiby soll einer weiteren Verlängerung inzwischen zugestimmt haben. Sein Anwalt erklärte, seine Situation sei nicht mehr so prekär wie noch vor vier Wochen.

Berufung gegen Urteil eingelegt

Høiby war im Sommer wegen zahlreicher Straftaten, darunter zwei Vergewaltigungen nach norwegischem Recht, zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Gegen mehrere Punkte legte er Berufung ein, ab Februar soll erneut verhandelt werden.

Bis dahin dürfte sein Alltag wenig mit dem Leben eines royalen Familienmitglieds zu tun haben: Statt Glamour stehen nun Holz, Werkzeug und Handarbeit auf dem Programm.