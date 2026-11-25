Migration
15 Boote an einem Tag: Kleine Kanaren-Insel erneut an der Grenze
Auf der kleinsten der Kanarischen Inseln herrscht seit Wochen Ausnahmezustand. Am Dienstag erlebte El Hierro mit gerade einmal 12.000 Einwohnern einen Migrations-Rekord: Über 2.000 Migranten gingen auf insgesamt 15 Booten an Land.
Einwohnerzahl fast erreicht
Allein seit Anfang November kamen auf El Hierro bereits fast genauso viele Bootsflüchtlinge an, wie die Insel Einwohner hat. Die meisten der Geretteten stammen laut spanischen Medien aus Gambia und dem Senegal.
Erst am Mittwoch entspannte sich die Lage mit rund 200 Neuankömmlingen auf zwei Booten leicht. Seit Jahresbeginn registrierte das spanische Innenministerium über 24.300 Ankünfte auf den Kanaren – fast 10.000 mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Überfahrt von der nordwestafrikanischen Küste gilt als eine der tödlichsten Migrationsrouten der Welt.
Spanischer Premier unter Druck
Regionalpräsident Fernando Clavijo wandte sich auf der Plattform X mit dramatischen Worten an die Öffentlichkeit: "Die Kanarischen Inseln können nicht mehr!" Er warnt vor einem beispiellosen Migrationsdruck und fordert nun ein sofortiges Krisentreffen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
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Für Spaniens Premierminister Pedro Sánchez kommt die Eskalation zur denkbar ungünstigsten Zeit: Am Sonntag wird in Spanien ein neues Parlament gewählt – und die Massenankünfte spielen der rechten Opposition in die Karten. Während Rechtspopulisten-Chef Santiago Abascal (Vox) im Wahlkampf bereits drastisch von einer "Invasion" spricht, setzte Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo (PP) im TV-Duell Migration kurzerhand mit Kriminalität gleich.
Regierungschef Sánchez hingegen versucht zu beschwichtigen und hofft darauf, dass der Ansturm in den nächsten Wochen von selbst wieder abebbt.
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