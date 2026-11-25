dramatische Szenen auf El Hierro: Innerhalb von nur 24 Stunden erreichten über 2.000 Bootsflüchtlinge die winzige Kanaren-Insel. Erst vor rund zehn Tagen, am 14. November, wurde bereits ein historischer Tagesrekord aufgestellt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Auf der kleinsten der Kanarischen Inseln herrscht seit Wochen Ausnahmezustand. Am Dienstag erlebte El Hierro mit gerade einmal 12.000 Einwohnern einen Migrations-Rekord: Über 2.000 Migranten gingen auf insgesamt 15 Booten an Land.

Einwohnerzahl fast erreicht

Allein seit Anfang November kamen auf El Hierro bereits fast genauso viele Bootsflüchtlinge an, wie die Insel Einwohner hat. Die meisten der Geretteten stammen laut spanischen Medien aus Gambia und dem Senegal.

Erst am Mittwoch entspannte sich die Lage mit rund 200 Neuankömmlingen auf zwei Booten leicht. Seit Jahresbeginn registrierte das spanische Innenministerium über 24.300 Ankünfte auf den Kanaren – fast 10.000 mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Überfahrt von der nordwestafrikanischen Küste gilt als eine der tödlichsten Migrationsrouten der Welt.

A wooden boat carrying 102 migrants is escorted by Spain’s maritime rescue service towards the entrance of La Restinga's harbour on the Canary island of El Hierro, on November 25, 2026. A vessel from Spain’s maritime rescue service (Salvamento Maritimo) went out to assist the boat as it entered the harbour for disembarkation. The passengers : 90 men, 4 women and 8 minors from Senegal, Mali and Guinea, had departed from the Senegalese coastal town of Kayar seven days earlier. The latest arrival follows a record-breaking day of migrant arrivals along the Canary Islands migration route, with rescue operations continuing until 12:20 am on November 25. The relentless arrival of boats from West Africa is putting emergency services under increasing pressure and overwhelming El Hierro’s reception facilities, despite ongoing transfers of migrants to other islands in the Spanish archipelago. (Photo by Antonio Sempere / AFP) © APA/AFP/ANTONIO SEMPERE

Spanischer Premier unter Druck

Regionalpräsident Fernando Clavijo wandte sich auf der Plattform X mit dramatischen Worten an die Öffentlichkeit: "Die Kanarischen Inseln können nicht mehr!" Er warnt vor einem beispiellosen Migrationsdruck und fordert nun ein sofortiges Krisentreffen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Für Spaniens Premierminister Pedro Sánchez kommt die Eskalation zur denkbar ungünstigsten Zeit: Am Sonntag wird in Spanien ein neues Parlament gewählt – und die Massenankünfte spielen der rechten Opposition in die Karten. Während Rechtspopulisten-Chef Santiago Abascal (Vox) im Wahlkampf bereits drastisch von einer "Invasion" spricht, setzte Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo (PP) im TV-Duell Migration kurzerhand mit Kriminalität gleich.

Regierungschef Sánchez hingegen versucht zu beschwichtigen und hofft darauf, dass der Ansturm in den nächsten Wochen von selbst wieder abebbt.