Schwerer Sicherheitsvorfall in Washington: Hacker verschafften sich Zugriff auf ein zentrales Auswertungssystem von CIA und weiteren US-Diensten. Über das kompromittierte Netz analysieren die Sicherheitsbehörden unter anderem weltweite Satellitenbilder und militärische Brennpunkte.

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Unbekannte Hacker sind in ein wichtiges Computernetzwerk mehrerer US-Geheimdienste eingedrungen. Wie die „New York Times" am Dienstag berichtete, sind von dem Cyberangriff der Auslandsgeheimdienst CIA, das Büro des nationalen Geheimdienstkoordinators (ODNI) sowie die für Satellitenaufklärung zuständige National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) betroffen.

Datenanalyse im Fokus: Was die Angreifer einsehen konnten

In dem kompromittierten System laufen zentrale Auswertungsprozesse der US-Aufklärung zusammen. Die Behörden nutzen das Netzwerk vor allem, um offene Informationsquellen (OSINT), kommerzielle Satellitenbilder sowie Beiträge aus sozialen Netzwerken auszuwerten.

Die betroffenen Institutionen reagierten unterschiedlich auf die Enthüllung:

ODNI-Stellungnahme: Das Büro des Geheimdienstkoordinators erklärte gegenüber Reuters, dass wichtige Funktionen und streng geheime Kernsysteme durch den Vorfall nicht beeinträchtigt worden seien.

Das Büro des Geheimdienstkoordinators erklärte gegenüber Reuters, dass wichtige Funktionen und streng geheime Kernsysteme durch den Vorfall nicht beeinträchtigt worden seien. CIA schweigt: Der Auslandsgeheimdienst CIA lehnte eine offizielle Stellungnahme zu dem Vorfall ab.

Der Auslandsgeheimdienst CIA lehnte eine offizielle Stellungnahme zu dem Vorfall ab. Sicherheitsleck geschlossen: Nach Informationen der Nachrichtenagentur AP konnte das gravierende Sicherheitsproblem inzwischen von den IT-Spezialisten behoben werden.

Auch wenn die in dem System gespeicherten Rohdaten teilweise aus öffentlich zugänglichen Quellen stammten, stufen Experten den Vorfall als hochgradig sensibel ein. Über die gezielten Suchanfragen und Auswertungsmuster der Analysten lässt sich präzise nachvollziehen, welche Krisenherde, Länder, militärischen Bewegungen oder diplomatischen Konflikte die US-Dienste aktuell besonders intensiv überwachen.

Weiterer Angriff auf US-Finanzaufsicht FinCEN

Parallel dazu meldete die US-Behörde zur Bekämpfung von Finanzkriminalität und Geldwäsche (FinCEN) einen weiteren unbefugten Zugriff auf ihre Computersysteme. Als unmittelbare Konsequenz schaltete die Aufsichtsbehörde vorsorglich wesentliche Teile ihrer Informationstechnik komplett ab.

Davon direkt betroffen ist das elektronische Meldesystem für verdächtige Transaktionen, über das Banken und Finanzdienstleister mögliche Fälle von Geldwäsche und Terrorfinanzierung anzeigen. Für die betroffenen Geldinstitute wurden deshalb vorübergehend längere Meldefristen eingeräumt. Ob zwischen dem Einbruch bei der FinCEN und der Attacke auf die Geheimdienste eine direkte Verbindung besteht, ist derzeit noch Gegenstand von Prüfungen.

Spur führt über chinesische KI – Parallelen zu Angriffen in Europa

Bei der Suche nach den Urhebern liefert die eingesetzte Schadsoftware erste Spuren. Laut einem Bericht des Fachportals „Nextgov" setzten die Angreifer möglicherweise das KI-gestützte Programm „Artex" ein. Die Software stammt von einem Entwickler aus China und wurde laut Berichten von Euronews bereits im Oktober bei einem Cyberangriff auf die EU-Kommission registriert. Eine zweifelsfreie staatliche Zuordnung nach Peking lässt sich allein anhand der Nutzung dieses Programms jedoch noch nicht ableiten.

Wie langwierig und komplex die forensische Beweisführung bei staatlichen Cyberoperationen ist, zeigt ein Präzedenzfall aus Deutschland. Im August 2024 war die Deutsche Flugsicherung Ziel eines schweren Hackerangriffs geworden. Erst rund 16 Monate später, im Dezember 2025, machten die deutschen Sicherheitsbehörden den russischen Militärgeheimdienst GRU offiziell für diesen Vorfall verantwortlich.