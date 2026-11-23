Die in Norwegen ansässige Menschenrechtsorganisation "Iran Human Rights" kritisierte das Urteil der iranischen Justiz heftig.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Teheran. Im Iran hat die Justiz eine Sängerin einem Medienbericht zufolge auspeitschen lassen. Die Strafe von 74 Peitschenhieben gegen Parastu Ahmadi und vier weitere Beteiligte ihres Online-Konzerts sei am Montag vollstreckt worden, berichtete das Portal Emtedad unter Berufung auf ihren Anwalt. Ein Gericht hatte das Urteil im Sommer für ihren viralen Netzauftritt verhängt. Von Menschenrechtlern gab es heftige Kritik an der Strafe.

Ahmadi hatte im Dezember 2024 ein Konzert mit ihrer Band aus einer Karawanserei auf YouTube gestreamt und damit gegen mehrere Gesetze im Iran verstoßen. Öffentliche Auftritte von Sängerinnen sind in der Islamischen Republik nicht erlaubt, außerdem trat Ahmadi ohne Kopftuch und in einem Kleid auf. Eine Aufnahme des Konzerts zählt derzeit bei YouTube mehr als drei Millionen Aufrufe.

Menschenrechtler kritisierten Strafe scharf

Die in Norwegen ansässige Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights (IHRNGO) kritisierte die Vollstreckung scharf. "Die Auspeitschung ist eine grausame und erniedrigende Strafe, die gegen das Verbot der Folter und anderer Formen der Misshandlung verstößt", hieß es in einer Reaktion auf X. Das Musizieren und die Wahl der Kleidung dürften nicht mit körperlicher Bestrafung beantwortet werden, schrieben die Aktivisten weiter.

Peitschenhiebe verursachen extreme Schmerzen und können tiefe Wunden, schwere Gewebeschäden und dauerhafte Narben hinterlassen. Auch Nerven und Muskeln können nachhaltig geschädigt werden. Hinzu kommen oft schwere psychische Belastungen, die langfristig zu Angststörungen, Depressionen und posttraumatischen Belastungsstörungen führen können.

In den vergangenen Jahren hat sich der Protest vieler iranischer Frauen gegen die strengen islamischen Gesetze intensiviert. Im Herbst 2022 gingen Massen unter dem Motto "Frau, Leben, Freiheit" gegen die repressive Politik auf die Straßen, doch die Demonstrationen wurden gewaltsam niedergeschlagen. Viele Frauen in den Metropolen widersetzen sich dennoch inzwischen als Zeichen des Protests und der Selbstbestimmung den islamischen Dresscodes.