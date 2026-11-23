Bei einer eventuellen Festnahme droht Serbiens Ex-Präsident und Chef der einzigen Oppositionskraft im serbischen Parlament Aleksandar Vučić mit einem Hungerstreik.

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Belgrad. Aleksandar Vučić, Chef der einzigen Oppositionskraft im serbischen Parlament, ist nach den vorwöchigen Marathonreden bei der konstituierenden Parlamentssitzung nun evident bemüht, die Spannung im Lande zu steigern. Er würde in Hungerstreik treten, würde man eventuell versuchen, ihn festzunehmen, erläuterte Vučić am Montag gegenüber dem TV-Sender Pink.

Der Sender war in den letzten vierzehn Jahre vor allem für seine Nähe zur Serbischen Fortschrittspartei (SNS) bekannt. Auch würde im Falle seiner Festnahme eine Million Menschen auf die Straße gehen, schilderte Vučić das von ihm erhoffte Szenario.

Auch wenn dieser Tage sowohl von einzelnen Abgeordneten der Studentenliste im Parlament sowie von einzelnen Beobachtern außerhalb des Parlamentes zu hören war, dass die SNS eigentlich nicht als Opposition, sondern als "organisierte Kriminellengruppe" anzuschauen sei, hat die Justiz soweit bekannt bisher kein Verfahren gegen den Ex-Präsidenten Serbiens aufgenommen.

Bekannt gewordene Chat-Nachrichten

Immerhin soll Vučić als Zeuge in einem Verfahren, das in Belgrad gegen die Köpfe einer serbischen Kokain-Mafia-Gruppe läuft, angehört werden. Den Anlass dazu lieferten die entschlüsselten und nun bekannt gewordenen Chat-Nachrichten unter Gruppenmitgliedern, in welchen der einstige Präsident als "Oskar" und "Cvarak" bezeichnet worden war. Der Inhalt der Kommunikation war kürzlich von der Zeitschrift "Radar" veröffentlicht worden.

Vučić erklärte gegenüber dem TV-Sender heute auch, dass er am Sonntag Morddrohungen seitens einer in Belgrader Stadtviertel Vracar tätigen kriminellen Gruppe erhalten habe. Er habe die Drohungen aber nicht bei der Polizei gemeldet, da er kein Vertrauen in die Polizei habe, ließ er noch wissen. Für das Innenministerium ist derzeit allerdings weiterhin der langjährige SNS-Regierungspartner Ivica Dačić zuständig. Nach den Wahlen vom 25. Oktober, welche die SNS verloren hatte, hat Serbien nämlich noch keine neue Regierung bekommen.