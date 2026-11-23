US-Präsident Donald Trump schaltet sich direkt in das Führungsvakuum beim wertvollsten Chipkonzern der Welt ein und fordert die sofortige Wiedereinsetzung des gestürzten Nvidia-Gründers Jensen Huang. Die Intervention ließ den Kurs des US-Halbleiterriesen nach einem schweren Einbruch wieder spürbar ansteigen.

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Auf seiner Plattform Truth Social richtete Donald Trump einen unmissverständlichen Appell an das Führungsgremium des kalifornischen Halbleiterherstellers: "Ich hoffe, dass der Nvidia-Vorstand Jensen Huang wieder einstellt. Das wäre das Beste für das Unternehmen und auch für die USA." Es handelt sich um den jüngsten Schritt in Trumps öffentlicher Kampagne zur Rehabilitierung des langjährigen Konzernlenkers.

Bereits am 16. November hatte sich der US-Präsident wohlwollend über eine mögliche Rückkehr geäußert. Huang habe "eine große Lektion gelernt", so Trump damals. Zuvor hatte der Präsident Huang bereits gegen Vorwürfe verteidigt, nachdem dieser versichert hatte, von mutmaßlichen Geheimdienstkontakten im Umfeld einer privaten Liaison nichts gewusst zu haben. "Ich glaube ihm das wirklich", bekräftigte Trump damals öffentlich.

Kursfeuerwerk nach dramatischem Börsenabsturz

Die Aussagen des US-Präsidenten verfehlten ihre Wirkung an den Finanzmärkten nicht. Im außerbörslichen Handel kletterte die Nvidia-Aktie zeitweise um rund 6,5 Prozent nach oben. Damit setzte eine spürbare Erholung ein, nachdem das Papier zuvor dramatische Einbußen hinnehmen musste:

Einbruch um 14 Prozent allein am vorangegangenen Freitag auf einen Schlusskurs von 125,53 Dollar

Gesamter Kursverlust von rund einem Viertel seit dem Rücktritt von Jensen Huang am 12. November

Massiver Druck auf den Verwaltungsrat nach dem abrupten Abgang des Unternehmensgründers

Interessant ist Trumps Sinneswandel: Unmittelbar nach Huangs Rücktritt am 12. November hatte der Präsident noch einen völlig anderen Nachfolger ins Spiel gebracht. Damals forderte Trump Apple-Chef Tim Cook für den Chefsessel an: "Da der Nvidia-CEO Jensen Huang, der hervorragende Arbeit geleistet hat, zurückgetreten ist, gibt es nur einen Mann, der seinen Platz einnehmen kann: TIM COOK von Apple. Eine Legende löst eine Legende ab!" Nun favorisiert Trump jedoch wieder vollends die Rückkehr des Gründers.

Neue Enthüllungen in der Spionage-Affäre

Hintergrund des Rücktritts sind brisante Vorwürfe rund um eine Spionage-Affäre. Wie die renommierte "New York Times" enthüllte, soll die chinesische Geschäftsfrau Alice Huang – die nicht mit Jensen Huang verwandt ist – über mehr als ein Jahr hinweg regelmäßigen Kontakt zu einem Mitarbeiter des chinesischen Ministeriums für Staatssicherheit unterhalten haben. Diese Verbindung überschnitt sich zeitweise mit einer außerehelichen Affäre mit Jensen Huang.

Die Kernpunkte der laufenden behördlichen Untersuchungen im Überblick:

Alice Huang pflegte Verbindungen zu einem Funktionär des chinesischen Staatssicherheitsministeriums

Bislang existieren keine stichhaltigen Beweise, dass Alice Huang aktiv Spionage für den Auslandsgeheimdienst betrieb

Es liegen keinerlei Belege vor, dass Jensen Huang von den Kontakten wusste oder geheime Technologien und Informationen an China weitergegeben hat

Für die US-Technologiebranche und globale Investoren bleibt die Situation bei Nvidia angesichts der geopolitischen Brisanz zwischen den USA und China ein entscheidender Unsicherheitsfaktor.