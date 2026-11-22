Eisenkot hat nur noch zwei Wochen Zeit. Danach wäre Netanjahu dran.

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Nach den Parlamentswahlen spitzt sich das Ringen um die Macht in Israel dramatisch zu. Während Benjamin Netanjahu als geschäftsführender Premier weiter im Amt ist, läuft für seinen Herausforderer Gadi Eisenkot die Uhr für das Schmieden einer neuen Koalition unerbittlich ab.

Präsident Yizhak Herzog hatte Eisenkot am 8. November mit der Regierungsbildung beauftragt, weil er die meisten Empfehlungen erhielt.

Dafür hat er bis zum 6. Dezember Zeit. Die Frist kann um 14 Tage verlängert werden. Dem Oppositionslager fehlen 13 Stimmen zur Mehrheit, die mit Unterstützung der arabischen Parteien erreicht werden könnte. Eine Zusammenarbeit mit ihnen stößt jedoch innerhalb des Oppositionslagers auf erhebliche Vorbehalte.

Falls Eisenkot scheitert würde Staatspräsident Herzog den Auftrag zur Regierungsbildung dann an Benjamin Netanjahu übertragen.