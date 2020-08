Schock-Welle war bis Zypern spürbar

Die Explosion war sogar in Zypern zu spüren.

Kurz nach 18 Uhr Ortszeit stieg über der Stadt eine große Rauchwolke auf, unmittelbar danach folgte laut Augenzeugenberichten eine starke Druckwelle, die Häuser und Fenster beschädigte. Auch in kilometerweiter Entfernung zersprangen Glasfenster und verletzten Menschen. Reuters berichtet, dass die Explosion sogar in Zypern, in 180 Kilometern Entfernung, spürbar war.