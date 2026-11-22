Die Vorfälle bei Brauchtumsumzügen in Kärnten reißen nicht ab. Erneut wurden zwei Krampusse von Leuten aus dem Publikum attackiert und mussten anschließend im Spital behandelt werden.

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Nachdem erst vor Kurzem in Villach zwei junge Darsteller an den Hörnern gepackt und verletzt worden waren, kam es am Samstag wieder zu schweren Übergriffen in Kärnten. Sowohl in Bad Kleinkirchheim als auch in Wolfsberg endete der Abend für zwei Teilnehmer im Krankenhaus.

Angriff in Bad Kleinkirchheim

In Bad Kleinkirchheim bekam ein Unbekannter aus dem Publikum einen 21-jährigen Krampus an den Hörnern seiner schweren Maske zu fassen. Der Täter riss den jungen Mann mit voller Kraft zuerst nach oben und schleuderte ihn danach seitlich zu Boden. Der Darsteller schaffte es zwar, sich selbst zu befreien, zog sich durch die Attacke aber schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch die Johanniter brachte man ihn ins Krankenhaus Spittal.

Zusammenbruch nach Faustschlag in Wolfsberg

Auch in Wolfsberg, wo nach neun Jahren Pause wieder der erste Perchtenlauf stattfand, geriet die Lage außer Kontrolle. Ein unbekannter Zuschauer versetzte einem 31-jährigen Teilnehmer einen Faustschlag gegen die Brust. Der Mann machte zunächst bei der Veranstaltung weiter, brach dann aber 45 Minuten später plötzlich zusammen. Ein Notarzt rückte an und das Opfer wurde ins LKH Wolfsberg eingeliefert.

Große Sorge bei Veranstaltern

Bei den Organisatoren sorgt die Situation für blankes Entsetzen. "Da gibt es offenbar einzelne Leute, die kommen mit der Einstellung zum Umzug, eine Perchte zusammenzuschlagen", zeigte sich Veranstalter Ewald Knafl gegenüber der "Kleinen Zeitung" verärgert. Laut Knafl hatten Teilnehmer schon vor dem Start Angst vor Übergriffen: "Hoffentlich geht keiner aus dem Publikum auf uns los."

Warnung vor lebensgefährlichen Folgen

Auf die enorme Gefahr solcher Attacken hatte zuvor schon Katharina Hausmann, Obfrau der Villacher Manhattan Teifln, hingewiesen. Die Holzmasken bringen bis zu sieben Kilogramm auf die Waage. Wenn jemand ruckartig an den Hörnern zieht, wirken massive Kräfte auf die Halswirbelsäule. "Im schlimmsten Fall bricht sich jemand das Genick. Die Täter spielen mit dem Leben der Krampusse", erklärte Hausmann. Sie verlangt mehr Sicherheitspersonal und zieht künftig den Einsatz von Kameras in Betracht, um Täter ausforschen zu können.