Michael Gregoritsch ist am Sonntag zur Nummer drei in der Torschützenliste der deutschen Fußball-Bundesliga aufgestiegen.

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Dem ÖFB-Teamstürmer gelang beim 3:1-Heimsieg des FC Augsburg gegen den FSV Mainz 05 zum zweiten Mal in dieser Saison ein Doppelpack, mit dem er seine Ausbeute auf sieben Treffer erhöhte. Im Dress von Werder Bremen jubelte Marco Friedl über seinen ersten Saisontreffer. Damit leitete der Kapitän den klaren 4:0-Erfolg im Nordderby gegen den Hamburger SV ein.

Der bis zur 73. Minute eingesetzte Gregoritsch drückte den Ball in der 19. Minute nach einem in Richtung der zweiten Stange per Kopf verlängerten Eckball aus kurzer Distanz über die Linie. Auch sein zweiter Treffer (49.) wurde durch einen ruhenden Ball eingeleitet, zudem profitierte er von Mithilfe seines ÖFB-Teamkollegen Stefan Posch aufseiten der Mainzer, der Gregoritsch mit dem Hinterkopf unglücklich bediente. Augsburgs Stürmer ließ sich das Geschenk im Fünfer nicht entgehen, verwertete eiskalt. Nur Werder Bremens Niclas Füllkrug (zehn) und Bayer Leverkusens Patrik Schick (neun) haben in den ersten zehn Runden öfter getroffen als der 32-jährige steirische Stürmer.

Augsburg-Trainer Baum sah Rote Karte

Dazwischen hatte Juma Bah (36.) das 2:0 erzielt. Kurz danach sah Augsburg-Trainer Manuel Baum wegen einer Unsportlichkeit die Rote Karte. Das war an dem Abend verschmerzbar, da eine Serie von sieben sieglosen Partien endete und der Sprung auf Rang zehn in der Tabelle gelang. Die Mainzer, für die nur Ransford-Yeboah Königsdörffer (51.) traf, sind zwei Zähler dahinter auf Rang 13 zu finden. Sie konnten ihre Talfahrt nicht stoppen, verloren das fünfte Pflichtspiel in Folge. Wie Posch war auch Philipp Mwene in der Startelf der Verlierer, er wurde in der 85. Minute ausgetauscht.

Bremen führte im Prestigeduell erst nach der Pause die Entscheidung herbei. Friedl scheiterte nach einem Eckball per Kopf zuerst an HSV-Tormann Daniel Heuer Fernandes, über Umwege erkämpfte er sich aber noch einmal den Ball und schoss in bester Goalgetter-Manier wuchtig ein (55.). Für den 28-jährigen Tiroler war es der fünfte Karrieretreffer im deutschen Oberhaus. In der Folge machte mit Doppel-Torschütze Justin Njinmah (66., 70.) genau jener Akteur den Sack zu, der anstelle des an Wadenproblemen laborierenden Ex-Rapidlers Marco Grüll in die Startelf gerückt war.

Thioune hatte am Samstag Vertrag verlängert

Der Schlusspunkt war Füllkrug (92.) vorbehalten, der sich damit an die alleinige Spitze der Liga-Schützenliste schoss. ÖFB-Teamtormann Alexander Schlager saß wie üblich nur auf der Bank. Für Bremen-Trainer Daniel Thioune endete damit eine perfekte Woche, erst am Samstag war die vorzeitige Verlängerung seines Vertrags bekanntgeworden. Während die auf Platz sechs liegende Elf von der Weser nach dem 0:1 in Stuttgart gleich wieder die Rückkehr auf die Siegerstraße schaffte, setzte es für den zwölftplatzierten HSV nach einem 3:1 gegen Mönchengladbach einen Rückschlag.