Die Austria schockt Salzburg und beendet am Sonntag einen historischen Horror-Fluch. Mit dem 1:0-Heimsieg gegen die Bullen platzt den Veilchen nach sechs sieglosen Ligaspielen endlich der Knoten.

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Und das gleich doppelt: Erstmals seit 2014 gewinnt die Austria wieder ein Heimspiel gegen Salzburg! Eine derart lange Durststrecke hat sonst kein Bundesliga-Klub. Auch in der Tabelle sorgt der Coup für Bewegung: Die Wiener ziehen am GAK vorbei auf Rang zehn und verschaffen sich Luft im Tabellenkeller. Und ausgerechnet Erzrivale Rapid darf mitjubeln! Die Grün-Weißen bauen ihren Vorsprung auf Salzburg auf satte sechs Punkte aus.

RB-Coach Röhl auf der Tribüne

Die Bullen mussten gleich auf zwei wichtige Kräfte verzichten, machten in Wien aber trotzdem von Beginn an Druck. Torjäger Haris Tabakovic fehlt nach seinem Meniskusriss im bosnischen Nationalteam bis Jahresende, Trainer Danny Röhl musste nach seinem Ausschluss beim spektakulären 4:3 gegen Sturm gesperrt auf der Tribüne Platz nehmen. Von dort aus sah er, wie seine Mannschaft die Austria zunächst ordentlich in die Defensive drängte.

Die Veilchen versuchten, Salzburg mit aggressivem Pressing zu knacken, doch die Gäste spielten sich immer wieder geschickt aus der Umklammerung und kamen über die Flügel gefährlich nach vorne. Dann wurde es im Austria-Strafraum erstmals richtig brenzlig: Baidoo zog von rechts hinein, Schablas erwischte den Angreifer – Elfmeter!

Ausgerechnet der Ersatzmann des verletzten Tabakovic übernahm die Verantwortung. Doch Konate ließ die große Chance auf die Führung liegen: Sein halb links platzierter Schuss war für Austria-Goalie Sahin-Radlinger leichte Beute. Der Keeper parierte und hielt seine Mannschaft im Spiel (13.).

VIENNA,AUSTRIA,22.NOV.26 - SOCCER - ADMIRAL Bundesliga, FK Austria Wien vs Red Bull Salzburg. Image shows Samuel Sahin-Radlinger, Aleksandar Dragovic (A.Wien) and Karim Konate (RBS). Keywords: penalty. Photo: GEPA pictures/ Armin Rauthner © GEPA pictures

Doppel-VAR crasht Austria-Party

Das gab den Wienern Auftrieb. Plötzlich kamen auch die Veilchen gefährlich nach vorne: Eggestein zog ab, Zawieschitzky konnte nur abwehren und Fischer staubte zum vermeintlichen 1:0 ab. Der Jubel war groß, doch der Schiedsrichter machte den Austria-Fans einen Strich durch die Rechnung: Abseits (28.).

Doch die Austria legte nach – und wieder schien der Führungstreffer perfekt! Barry verlor den Ball, die Veilchen schalteten blitzschnell um. Über Eggestein und Fischer landete das Spielgerät bei Markovic, der sich auf der rechten Seite durchkombinierte und Wustinger im Strafraum ideal bediente. Der ließ sich nicht zweimal bitten und versenkte den Ball zum vermeintlichen 1:0! Die Fans sprangen auf, die Torhymne ertönte – doch die große Party wurde jäh gestoppt. Wieder schaltete sich der VAR ein, wieder mussten die Wiener zittern. Die bittere Entscheidung: Markovic hatte bei der Entstehung im Abseits gestanden (34.). Zum zweiten Mal blieb der Austria der Führungstreffer verwehrt und so ging es torlos in die Kabine.

VIENNA,AUSTRIA,22.NOV.26 - SOCCER - ADMIRAL Bundesliga, FK Austria Wien vs Red Bull Salzburg. Image shows Christian Zawieschitzky (RBS), Johannes Eggestein and the rejoicing of Manfred Fischer (A.Wien). Photo: GEPA pictures/ Armin Rauthner © GEPA pictures

Nach dem Seitenwechsel ging es zunächst im selben Tempo weiter. Diesmal fanden die Veilchen allerdings deutlich schneller ins Spiel und übernahmen zunehmend die Kontrolle. Klare Großchancen blieben zwar auf beiden Seiten Mangelware, doch die Austria gab nun immer mehr den Ton an.

Vorsager erlöst Veilchen

Mit einem frischen Impuls von der Bank wollte man schließlich noch einmal alles nach vorne werfen: Der erst 17-jährige Bruno Jerabek feierte sein Debüt und sollte mit seiner jugendlichen Unbekümmertheit für neuen Schwung sorgen. Und beinahe wäre ihm dabei ein Traum-Einstand gelungen! Nach einem Eckball legte Ranftl perfekt für den Youngster ab, der nicht lange fackelte und direkt abzog. Sein Abschluss zischte nur hauchdünn am Kreuzeck vorbei – da fehlte wirklich nicht viel zur großen Jubel-Premiere! (75.).

Doch lange musste Jerabek nicht auf seinen ersten großen Moment warten! Nur zwei Minuten später schlug der Youngster erneut zu – diesmal als Vorbereiter. Sein Eckball segelte gefährlich in den Strafraum, wo der Ball etwas glücklich bei Vorsager landete. Der ließ sich die Chance nicht entgehen und versenkte das Leder zum umjubelten 1:0! Die Austria war spät, aber doch auf der Siegerstraße! (77.)