Was für ein Fußball-Krimi im Camp Nou! Der FC Barcelona legte am Sonntag gegen Villarreal einen völlig verrückten Comeback-Sieg hin. Trotz eines frühen 0:2-Rückstands behielt die Mannschaft von Hansi Flick die Nerven und drehte die Partie noch in einen spektakulären 3:2-Erfolg.

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Damit feierten die Katalanen bereits den vierten Pflichtspielsieg in Serie und behaupteten ihren Drei-Punkte-Vorsprung auf Erzrivale und Tabellenverfolger Real Madrid.

Dabei begann der Abend für Barca wie ein Albtraum. Bereits nach fünf Minuten nutzte Tajon Buchanan einen kapitalen Fehlpass von Fermin zur Führung der Gäste. Nur zwei Minuten später legte Tani Oluwaseyi nach, ließ Eric stehen und hämmerte den Ball unter die Latte – 0:2!

Yamal-Show trotz Elfer-Fehlschuss

Die Heimfans mussten Schlimmes befürchten. Doch ausgerechnet Lamine Yamal hätte die Wende schon vor der Pause einleiten können. Nachdem er selbst den Elfmeter herausgeholt hatte, setzte er den Strafstoß allerdings an den Außenpfosten (23.).

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Am überragenden Auftritt des Jungstars änderte das wenig. Yamal wirbelte die Villarreal-Abwehr immer wieder durcheinander und begeisterte sogar den DAZN-Kommentator Jan Platte: "Es grenzt fast an Wettbewerbsverzerrung, dass Barca ihn auf dem Platz hat." Während Raphinha und Adeyemi offensiv blass blieben, übernahm Yamal Verantwortung – und leitete die große Aufholjagd ein.

Flick-Truppe dreht Partie in 10 Minuten

Nach dem Seitenwechsel schlug Barca dann eiskalt zu: Gerard Martin köpfte in der 57. Minute zum Anschluss ein, nur vier Minuten später machte Fermin seinen frühen Patzer nach einem genialen Zuspiel von Yamal mit dem 2:2 wieder gut. Die Katalanen drückten weiter und wurden belohnt: Nach einer Hereingabe von Eric lenkte Pau Navarro den Ball in der 67. Minute ins eigene Tor. Das 3:2 war perfekt!

Auch Real Madrid hatte zuvor einen Rückstand gedreht. Beim 2:1 gegen Celta Vigo gerieten die Königlichen am Samstag durch Pablo Duran früh ins Hintertreffen (7.). Kylian Mbappe vergab zudem einen Elfmeter, ehe Jude Bellingham (66.) und Carlos Espi (85.) die Partie drehten. Vinicius Junior feierte nach abgesessener Vier-Spiele-Sperre sein Comeback. Im Titelrennen bleibt damit alles beim Alten: Barca liegt weiterhin drei Punkte vor Real – und hat einmal mehr seine Comeback-Qualitäten unter Beweis gestellt.