Die Sorgen um Jamal Musiala werden immer größer! Während die Diskussionen um seine Zukunft und die Aussagen der Bayern-Bosse ohnehin für mächtig Wirbel sorgen, kommen nun beunruhigende neue Details ans Licht. Der 23-Jährige soll am vergangenen Montag erneut eine sogenannte Absence erlitten haben. Es ist bereits der zweite Rückfall innerhalb weniger Wochen.

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Wie die "BILD" berichtet, kam es am Montag erneut zu einem solchen Vorfall. Besonders brisant: Ausgerechnet an diesem Tag tagte am Abend der Aufsichtsrat des FC Bayern, um nach den jüngsten Entwicklungen auch über die Situation des Offensivstars zu beraten.

Es war demnach bereits die zweite Absence seit dem zweiten öffentlichen Kollaps während eines Testspiels in Heidenheim Mitte August. Die neuen Informationen werfen damit ein anderes Licht auf die zuletzt viel diskutierten Aussagen von Uli Hoeneß, Jan-Christian Dreesen und Karl-Heinz Rummenigge. Die Sorgen innerhalb der Klubführung scheinen jedenfalls größer zu sein, als bislang öffentlich bekannt war.

Medikation bleibt große Herausforderung

Hinter Musialas gesundheitlichen Problemen steckt eine besonders schwierige Herausforderung: die richtige Einstellung seiner Medikation. Diese muss mögliche weitere Anfälle unterdrücken, gleichzeitig aber die volle sportliche Leistungsfähigkeit ermöglichen und darf möglichst keine beeinträchtigenden Nebenwirkungen verursachen.

Nach dem Vorfall in Heidenheim war die Medikation angepasst worden. Dennoch kam es anschließend erneut zu einer Absence. Musiala wurde daraufhin neu eingestellt. Nun folgte am Montag der nächste Rückschlag. Wie stark sich die aktuelle Behandlung tatsächlich auf seine Leistungsfähigkeit auswirkt, wird allerdings unterschiedlich bewertet.

Comeback gegen Köln – Bayern hofft weiter

Trotz der gesundheitlichen Rückschläge gibt es auch positive Nachrichten. Musiala verpasste nach dem jüngsten Vorfall offenbar keine Trainingseinheit und feierte am Freitag gegen den 1. FC Köln (1:1) nach längerer Verletzungspause sein Comeback.

Trainer Vincent Kompany hält weiterhin große Stücke auf den Offensivspieler. Noch vor dessen Muskelverletzung hatte der Bayern-Coach sogar vom besten Musiala seiner bisherigen Amtszeit gesprochen. An diesem Vertrauen soll sich nichts geändert haben.

Auch abseits des Platzes blieb der 23-Jährige zuletzt für den Klub im Einsatz. Bei Marketingterminen und Fanaktionen war Musiala weiterhin eingebunden.

Dreesen bemüht sich um Beruhigung

Nach den heftigen Diskussionen um Rummenigges Aussagen versuchte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen, die Situation zu entschärfen. Musiala solle sämtliche Zeit bekommen, die er für seine Rückkehr benötige. "Wir wünschen uns alle, dass Jamal wieder der alte Jamal wird", erklärte der Bayern-Boss. Anfang nächsten Jahres wolle man die Entwicklung erneut bewerten.