Am Dienstag gegen Bodö/Glimt muss zumindest ein Punkt her.

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Kult-Trainer Didi Kühbauer hat aus dem LASK DIE Sensationsmannschaft in Europa gemacht. Weil seine Burschen für all das stehen, wofür "Don Didi" selbst als Fußballer bekannt war: für Leidenschaft, Disziplin, Härte und Kreativität.

LASK wird von keinem mehr unterschätzt

Mit diesen Attributen sind die Linzer zu Österreichs Aushängeschild in Europa. Während sich Top-Klubs wie Napoli, Villarreal oder RB Leipzig nach vier Spieltagen in der Champions League unterm "Strich" bewegen, liegt der LASK auf Platz 16 und damit klar auf Play-off-Kurs.

Klitzekleiner Nachteil: Spätestens nach dem 3:2-Sieg bei Sporting Lissabon werd sich jeder Klub hüten, den LASK zu unterschätzen. Trotzdem sage ich: Didis Burschen schaffen es in die Play-offs.

Einfache Rechnung: Am Dienstag gegen Bodö/Glimt, den "LASK der Norweger" und im letzten Ligaphasen-Spiel daheim gegen Fenerbahce muss man punkten (bzw. eine dieser beiden Partien gewinnen), die Partien gegen Real und den LASK sind "Bonuspartien".